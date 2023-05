Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ: Tiến hành ghép da cho người mẹ

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 cô con gái của bà Đ. mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, chị Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988, con gái thứ 2 của bà Đ.) đã đổ xăng ra phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến bà Đ. cùng 3 người con gái bị bỏng. Bốn người sau đó được đưa tới Viện bỏng Quốc Gia để điều trị.

Anh Điển cho biết hôm mẹ anh nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bà Đ. bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Do bị bỏng sâu và nhiễm trùng, bà Đ. phải lọc máu, truyền thuốc 24/24. Mỗi ngày điều trị tại bệnh viện chi phí lên tới vài chục triệu đồng. Gần 1 tháng qua, gia đình phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa. Tiền viện phí hiện tại đã lên tới hơn 400 triệu đồng.

"Hôm nay, bác sĩ đã bắt đầu phẫu thuật ghép da tự thân cho mẹ tôi. Thôi thì, còn nước còn tát", anh Điển chia sẻ.

Trước đó, theo thông tin từ Viện bỏng Quốc gia, bà Đ. bị bỏng nặng nhất với trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

Lãnh đạo xã Trung Hòa cho biết người mẹ sinh được 3 con gái và một con trai. Trước đó, gia đình đã thống nhất chia cho 3 cô con gái mỗi người một mảnh đất trong ngõ. Mảnh đất ngoài mặt đường chia cho con trai. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản.

Tuy nhiên sau đó phát sinh tranh chấp dẫn đến vụ việc đau lòng là ba cô con gái mang can xăng đến nhà mẹ đẻ mẹ và xảy ra vụ đốt nhà khiến 4 mẹ con bị bỏng, trong đó người mẹ và cô con gái cả bị bỏng rất nặng.