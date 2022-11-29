Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ: Tiến hành ghép da cho người mẹ

Xã hội 29/11/2022 07:20

Mới đây sau quá trình điều trị tại bệnh viện, anh Đỗ Văn Điển (con trai bà Đ.) cho biết mẹ anh bắt đầu được phẫu thuật ghép da.

Theo thông tin từ Zing News sau gần 1 tháng chăm mẹ tại Viện bỏng Quốc gia, anh Đỗ Văn Điển (trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đang ngày ngày hy vọng mẹ được cứu sống. "Tôi cứ liên tục túc trực trong viện nên người phờ phạc, cũng mệt mỏi lắm", anh Điển thở dài.

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 cô con gái của bà Đ. mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, chị Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988, con gái thứ 2 của bà Đ.) đã đổ xăng ra phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến bà Đ. cùng 3 người con gái bị bỏng. Bốn người sau đó được đưa tới Viện bỏng Quốc Gia để điều trị.

Vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ: Tiến hành ghép da cho người mẹ - Ảnh 1
Bà Đ. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Zing News 

Anh Điển cho biết hôm mẹ anh nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bà Đ. bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Do bị bỏng sâu và nhiễm trùng, bà Đ. phải lọc máu, truyền thuốc 24/24. Mỗi ngày điều trị tại bệnh viện chi phí lên tới vài chục triệu đồng. Gần 1 tháng qua, gia đình phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa. Tiền viện phí hiện tại đã lên tới hơn 400 triệu đồng.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của mẹ, anh Điển cho hay sức khỏe của bà Đ. còn rất yếu. Bác sĩ bắt đầu phẫu thuật ghép da cho bà Đ.

"Hôm nay, bác sĩ đã bắt đầu phẫu thuật ghép da tự thân cho mẹ tôi. Thôi thì, còn nước còn tát", anh Điển chia sẻ.

Trước đó, theo thông tin từ Viện bỏng Quốc gia, bà Đ. bị bỏng nặng nhất với trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%.

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Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công An TP.HCM

Trước đó theo thông tin từ báo Công An TP.HCM đã đưa tin do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 cô con gái mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại đây, chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988, con gái thứ 2) đã đổ xăng xuống phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến 4 người bị bỏng, tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Trung Hòa cho biết người mẹ sinh được 3 con gái và một con trai. Trước đó, gia đình đã thống nhất chia cho 3 cô con gái mỗi người một mảnh đất trong ngõ. Mảnh đất ngoài mặt đường chia cho con trai. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản.

Tuy nhiên sau đó phát sinh tranh chấp dẫn đến vụ việc đau lòng là ba cô con gái mang can xăng đến nhà mẹ đẻ mẹ và xảy ra vụ đốt nhà khiến 4 mẹ con bị bỏng, trong đó người mẹ và cô con gái cả bị bỏng rất nặng.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ vụ 3 người con gái đốt nhà: 'Đó là tội bất hiếu'

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Liên quan đến vụ 3 con gái đốt nhà người mẹ, ngay sau khi tỉnh dậy Bà Đ. đã khóc nức nở, trách móc các con tại sao lại quên hết công sinh thành dưỡng dục mà lại làm ra chuyện tày trời như vậy.

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