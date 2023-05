Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “Giết người, cướp tài sản", đồng thời tập trung lực lượng, phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt nghi phạm.

Theo đó, Minh khai nhận là khách quen của quán. Khoảng 12h ngày 25/11, đối tượng này ghé quán uống cà phê và nhìn thấy bà D có đeo nhiều vòng vàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng sau nhiều ngày điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trong lúc nói chuyện, Minh và bà D xảy ra mâu thuẫn. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Minh rút dao rồi lao vào đâm bà D hai nhát ở lưng. Sau đó, đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân.

Khi xác định bà D đã chết, Trương Công Minh lấy của nạn nhân 1 sợi dây chuyền vàng 18K, 1 đôi bông tai vàng trắng, 1 đôi bông tai trái châu, 21 vòng ximen vàng 18K, 1 vòng đeo tay vàng 18K có đính đá màu trắng, 1 mặt dây chuyền vàng 18K hình hoa mai, 1 nhẫn vàng 18K đính đá màu trắng, 3 đoạn vàng 18K (loại nối vòng cẩm thạch) cùng số tiền hơn 8 triệu đồng.

Để tránh sự chú ý của người dân xung quanh, đối tượng này rửa tay, lau sạch vết máu rồi mới rời khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Long An đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khẩn trương truy bắt hung thủ.

Lần theo dấu vết của đối tượng, đến khoảng 10h30 ngày 27/11 (sau 42 giờ kể từ khi xảy ra vụ án mạng), lực lượng trinh sát hình sự của Công an tỉnh Long An phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được Trương Công Minh khi đang lẩn trốn tại xã Ngọc Định (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).