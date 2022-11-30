Thấy mẹ bị cướp kề dao vào cổ cướp điện thoại, bé gái 5 tuổi có hành động dũng cảm cứu mẹ khỏi nguy hiểm

Xã hội 30/11/2022 09:30

Chống trả quyết liệt người phụ nữ bị tên cướp dùng dao cứa cổ gây thương tích, cướp đi một chiếc điện thoại trên đường phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa) để điều tra về vụ cướp tài sản xảy ra vào 2 ngày trước đó.

Vào tối 27/11, chị H. (46 tuổi, ngụ TP Biên Hoà) đang dắt con gái 5 tuổi đi bộ trên đường D6, khu phố 7, phường Thống Nhất thì bất ngờ bị tên cướp đi xe máy kề dao vào cổ để cướp tài sản. 

Phản ứng lại, người phụ nữ 46 tuổi đã vùng vẫy kêu cứu thì bị đối tượng gây thương tích vùng cổ và lấy chiếc điện thoại iPhone 12.

Thấy mẹ bị cướp kề dao vào cổ cướp điện thoại, bé gái 5 tuổi có hành động dũng cảm cứu mẹ khỏi nguy hiểm - Ảnh 1
Nguyễn Quang Vinh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra. Qua 2 ngày truy xét, trưa 29/11, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa bắt giữ nghi can là Nguyễn Quang Vinh (26 tuổi, ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) đang lẩn trốn tại P.Phước Tân (TP.Biên Hòa)

Làm việc với công an, Vinh khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đi cướp. Theo Công an TP.Biên Hòa, Vinh có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và cướp tài sản, mới ra tù năm 2021.

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