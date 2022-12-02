Thương tâm 2 cha con tử vong dưới giếng nước ở Khánh Hòa: Tiếng la hét thất thanh của người vợ khiến hàng xóm không cầm nước mắt

Xã hội 02/12/2022 09:54

Nghe tiếng la hét thất thanh từ người vợ, hàng xóm chạy qua kéo 2 cha con từ giếng nước lên nhưng đã quá trễ.

Thông tin từ Zing News cho biết rạng sáng 1/12, người phụ nữ đang ngủ trong nhà ở thôn Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, thì không thấy chồng và con gái 2 tuổi. Nhiều lần gọi và điện thoại nhưng không thấy chồng trả lời, người vợ đi tìm thì phát hiện trong giếng gần nhà có bình sữa nổi trên mặt nước, nghi có chuyện nên đã tri hô.

Thương tâm 2 cha con tử vong dưới giếng nước ở Khánh Hòa: Tiếng la hét thất thanh của người vợ khiến hàng xóm không cầm nước mắt - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Zing News 

Hàng xóm nghe tiếng la hét thất thanh vội chạy sang, tìm cách xuống cứu, nhưng khi được đưa lên bờ, người cha (39 tuổi) và con gái đã tử vong.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết chính quyền địa phương, giếng nước sâu chừng 5m, là nơi lấy nước sinh hoạt của gia đình và để tưới tiêu vườn. Gần đây, xã Cam Hiệp Nam mưa nhiều, khiến nước giếng dâng lên cao.

UBND xã cùng các đơn vị của huyện đã tới thăm hỏi để động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Công an cũng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

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