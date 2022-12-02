Chỉ vì bị bạn gái chia tay, nam thanh niên nửa đêm cầm dao đột nhập vào nhà người tình để uy hiếp, đâm nạn nhân gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào ngày 1/12, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cầm Bá Tư (28 tuổi, trú xã Ia Lốp, H.Ea Súp, Đắk Lắk) về các tội “giết người” và “hiếp dâm”.

Theo điều tra ban đầu, trước đây Tư có quan hệ yêu đương với một thiếu nữ tên M. (17 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi) tại cùng địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên đã chia tay.

Cầm Bá Tư - Ảnh: Báo Thanh Niên

Sau nhiều lần níu kéo tình cảm bất thành, khoảng 23 giờ ngày 19/11, Tư đem theo 2 con dao đến nhà của M., mục đích đòi hàn gắn lại tình cảm, nếu không được sẽ giết M. rồi tự tử.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm vào khoảng 1h ngày 20/11, Tư đột nhập được vào trong nhà, đến chiếc giường mà B. đang nằm ngủ một mình. Khi B. giật mình tỉnh giấc thì bị Tư cầm dao đưa lên trước mặt để hù dọa, bắt hàn gắn tình cảm.

Tiếp đó, Tư nảy sinh ý định quan hệ tình dục với B. nhưng nạn nhân không đồng ý, tìm cách chống cự. Lúc này, Tư cầm dao đâm một nhát trúng vào cổ nạn nhân B. gây thương tích 2%.

Sau đó, B. đã la hét khiến người thân trong gia đình tỉnh dậy và hô có kẻ trộm. Bị phát hiện, Tư lập tức bỏ chạy rồi điều khiển xe mô tô đến bồn nước của xã Ea Rốk, huyện Ea Súp có chiều cao khoảng 25m nhằm mục đích tự tử.

Tuy nhiên, sau đó Tư suy nghĩ lại và đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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