Bắt giữ nghi phạm sinh năm 2005 đâm chết người với hơn 20 nhát dao chí mạng

Xã hội 06/12/2022 09:37

Cự cãi nhau tại hội chợ, Huỳnh Châu Lộc (SN 2005) lấy con dao bấm rượt đuổi đâm nạn nhân hơn 20 nhát dao.

Theo thông tin từ báo Dân Việt vào ngày 5/12, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Châu Lộc (SN 2005, ngụ huyện Tân Châu) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, Lộc và anh N. (SN 2004, người địa phương) xảy ra mâu thuẫn. Đến 21h ngày 1/12, Lộc điều khiển xe máy đến hội chợ chơi thì gặp N. cùng anh ruột là H. (SN 1999). Tại đây, Lộc và N. tiếp tục cự cãi.

Bắt giữ nghi phạm sinh năm 2005 đâm chết người với hơn 20 nhát dao chí mạng - Ảnh 1
Huỳnh Châu Lộc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Dân Việt 

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm do bực tức nạn nhân, Lộc ra xe lấy con dao bấm rồi rượt đuổi làm N. té ngã. Sau đó, Lộc đè lên người N. và đâm nạn nhân hơn 20 nhát dao.

Thấy vậy, người dân cùng anh H. đến can ngăn thì bị Lộc dùng dao đâm trúng ngực anh H..

Sau khi gây án, Lộc đến công an đầu thú. Riêng 2 nạn nhân bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.

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