Chiếc xe tải bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều tông trực diện xe máy làm 2 người thương vong.

Theo thông tin từ Zing News vào rạng sáng 7/12, nam tài xế 22 tuổi lái xe tải mang biển số 51C-581.68 trên đường Nguyễn Trãi, hướng khu công nghiệp Sóng Thần đi đường ĐT743.

Khi đến khu vực Xóm Vắng (TP Dĩ An, Bình Dương), xe tải lấn sang làn đường đối diện, tông vào xe máy mang biển số 72E1-277.00 do người đàn ông cầm lái chở theo một người khác.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Zing News

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm cú tông mạnh làm chiếc xe máy bị ủi ngược về sau hơn 20m. Hai người đàn ông trên xe máy văng xuống đường. Hậu quả, anh Võ Ngọc Tr. (40 tuổi, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) chết tại chỗ. Còn anh Nguyễn Văn L. (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) bị thương nặng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn - Ảnh: Báo Giao Thông

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe tải nằm toàn bộ bên làn đường ngược chiều, hai phương tiện dính chặt vào nhau. Chiếc xe máy biến dạng nặng, đầu xe tải cũng móp méo, kính chắn gió bể nát do đầu nạn nhân va đập.

Nhận thông tin, Công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tới hơn 2h, hiện trường được xử lý xong.

Công an đang trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Bắt giữ nghi phạm sinh năm 2005 đâm chết người với hơn 20 nhát dao chí mạng Cự cãi nhau tại hội chợ, Huỳnh Châu Lộc (SN 2005) lấy con dao bấm rượt đuổi đâm nạn nhân hơn 20 nhát dao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-tai-xe-xe-tai-lan-lan-uong-tong-xe-may-khien-2-nguoi-thuong-vong-532447.html