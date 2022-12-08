TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà 4 lầu lúc rạng sáng, có 4 người đang mắc kẹt la hét cầu cứu

Xã hội 08/12/2022 09:24

Rạng sáng nay tại địa bàn quận 3 (TP.HCM) đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại căn nhà 4 lầu, rất may là cả 4 người mắc kẹt đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công.

Theo thông tin từ Zing News vào khoảng 4h50 ngày 8/12, lửa bùng lên tại tầng 3 căn nhà cao 4 tầng ở số 23 Cao Thắng, phường 2, quận 3, TP.HCM.

Lúc này, có 4 người đang mắc kẹt bên trong căn nhà hô hoán kêu cứu.

TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà 4 lầu lúc rạng sáng, có 4 người đang mắc kẹt la hét cầu cứu - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Zing News 

Thông tin từ báo Thanh Niên cho biết thêm khoảng 10 phút sau, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 3 và Phòng PC07 điều 10 xe cứu hỏa cùng 62 chiến sĩ có mặt triển khai dập lửa, chống cháy lan sang nhà các hộ dân kế bên.

Khi lực lượng PCCC có mặt thì ngọn lửa cháy dữ dội tại phòng kho trên lầu 3. Cảnh sát PCCC và Công an Q.3 đã tiếp cận hiện trường vụ cháy và đưa 4 người trong ngôi nhà ra ngoài an toàn. Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, Cảnh sát PCCC đã khống chế được ngọn lửa, không cho cháy lan sang nhà dân xung quanh. Đến 5 giờ 42 phút, lực lượng PCCC đã dập tắt được đám cháy.

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