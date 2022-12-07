Trung tâm Thẩm mỹ Key Beauty Center - nơi phẫu thuật khiến cô gái 25 tuổi tử vong bên trong trống không, các vật chứng bị che đậy hoàn toàn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào sáng 7/12, trụ sở Trung tâm Thẩm mỹ Key Beauty Center (154/9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, TP HCM) - nơi một cô gái 25 tuổi tử vong khi phẫu thuật thẩm mỹ. Đây chỉ là căn nhà 2 tầng đang sửa chữa, không có biển hiệu (đã tháo gỡ). Bên trong nhà, một nhóm thợ đang sơn nước. Biển hiệu, bảng số nhà phía trước cơ sở đã được tháo gỡ. Một thợ sơn cho biết vài ngày trước, công ty vệ sinh đã đến đây dọn dẹp.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP HCM, chủ căn nhà 154/9 Nguyễn Trọng Tuyển cho biết người thuê nơi này để kinh doanh chăm sóc da đã thông báo trả nhà, thanh lý hợp đồng thuê và dọn đi nơi khác từ ngày 1/12. Thanh tra Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với Phòng Y tế, UBND quận Phú Nhuận và Công an Thành phố để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động Thông tin từ báo Tuổi Trẻ vào chiều 6/12, Thanh tra Sở Y tế cho biết đã phối hợp với Phòng y tế quận, UBND phường và công an phường 8 (quận Phú Nhuận) kiểm tra Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center, 154/9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận.

Cơ sở này có liên quan đến vụ việc cô gái 25 tuổi tử vong khi đi đốt mỡ cánh tay và ngực trái ở trung tâm thẩm mỹ này. Tại địa chỉ này, Sở Y tế ghi nhận không có biển hiệu (biển hiệu đã tháo gỡ), căn nhà hai tầng đang sửa chữa, các phòng trên tầng một và hai đã dọn sạch, tại tầng trệt còn sót lại một ghế tiểu phẫu đang dọn. Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã nhận được thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp tử vong nghi do sốc phản vệ sau khi được tiêm thuốc gây tê/mê của một bệnh nhân.

Loạt dụng cụ bị tháo dở - Ảnh: Báo Thanh Niên Theo tổng kết bệnh án của bệnh viện, khoảng 11h15 ngày 26/11, bệnh nhân N.T.P. (25 tuổi) đến Trung tâm thẩm mỹ Key Beauty Center, 154/9 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận để đốt mỡ vùng hai cánh tay và ngực trái. Sau khi tiêm thuốc chuẩn bị tiền phẫu, bệnh nhân có biểu hiện tím tái, ngưng hô hấp tuần hoàn, được ép tim ngoài lồng ngực, chuyển sang khoa cấp cứu Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân được nhập khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 13h37 ngày 26/11 trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy qua nội khí quản. Bệnh nhân được hồi sức tích cực nhưng đã tử vong ngày 29/11.

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