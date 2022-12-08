Thương tâm nữ sinh lớp 12 bị xe container tông tử vong tại chỗ

Xã hội 08/12/2022 11:13

Lực lượng chức năng theo điều tra ban đầu cho biết tài xế xe container tránh rạp đám ma lấn sang đường nên gây tai nạn khiến nữ sinh Y tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt cho biết vào sáng 8/12, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường tỉnh 824 thuộc địa phận xã Đức Hòa Đông làm nữ sinh lớp 12 tử vong tại chỗ. CSGT huyện đã khám nghiệm hiện trường, tử thi làm rõ nguyên nhân để xử lý.

Nạn nhân được xác định là em B.T.H.Y (17 tuổi), ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, đang học  lớp 12 Trường THPT Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa.

Thương tâm nữ sinh lớp 12 bị xe container tông tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Thi thể nạn nhân đã được đắp chiếu - Ảnh: Báo Dân Việt 

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM cho biết vào khoảng 19 giờ 15 ngày 07/12, Y chạy xe máy từ trường THPT Võ Văn Tần để về nhà ở xã Mỹ Hạnh Nam. Đang lưu thông trên đường tỉnh 824 thuộc ấp 1 (xã Đức Hòa Đông), em điều khiển phương tiện vượt lên xe đạp đi cùng chiều bên trong dẫn tới va chạm nhẹ, sau đó em Y té xuống đường.

Cùng thời điểm, xe container đi cùng chiều sát phía sau, do khoảng cách quá gần, tài xế không tránh kịp đã gây tai nạn khiến em Y tử vong tại chỗ.

Một người dân gần đó cho biết, đối diện với hiện trường tai nạn giao thông có một cái rạp dựng ra lấn phần lề phụ đường tỉnh 824 để phục vụ đám ma. “Có khả năng tài xế xe container tránh rạp dưới lòng đường, đồng thời lấn sang làn bên kia đường nên gây ra tai nạn chết người”, người dân cho biết thêm.

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