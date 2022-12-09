Nghệ An: Chợt nghe tiếng nổ lớn, người dân tá hỏa phát hiện người đàn ông nằm bất động với hàng loạt vết thương nặng

Xã hội 09/12/2022 20:18

Ngay sau tiếng nổ lớn được xác định trong quán cà phê, người dân bàng hoàng phát hiện một người khách bị thủng bụng, nát bàn tay.

Theo thông tin từ báo Dân Trí Người Lao Động, ông Đặng Hữu Hạnh - Chủ tịch UBND xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến một người bị thương nặng.

Nghệ An: Chợt nghe tiếng nổ lớn, người dân tá hỏa phát hiện người đàn ông nằm bất động với hàng loạt vết thương nặng - Ảnh 1
Người đàn ông nằm bất động - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin ông Hạnh cung cấp, vụ nổ xảy ra khoảng 11h ngày 9/12, tại một quán cà phê trên địa bàn xóm 3, xã Hạnh Lâm. Thời điểm đó, người dân nghe một tiếng nổ lớn ở quán và bàng hoàng phát hiện một người đàn ông bị thương nặng nằm giữa sàn, nhiều vật dụng trong quán bị hư hại.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm danh tính nạn nhân được xác định là anh N.T.T. (SN 1992, là người trên địa bàn).

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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