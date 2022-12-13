Nghệ An: Sử dụng nỏ để bắt chuột, bé trai bị 4 mũi tên găm thẳng vào mặt

Trong quá trình đi bắt chuột, một cháu bé ở huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) không may bị nỏ cướp cò, cả 4 mũi tên găm thẳng vào mặt khiến nạn nhân bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí vào ngày 12/12, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận, phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi bị 4 mũi tên sắt sắc nhọn đâm sâu vùng mặt.

Vào lúc 04h, ngày 12/12, bệnh nhân M.T.P. (11 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng bị 4 mũi tên bằng sắt đâm sâu vào vùng mũi, trẻ đau đớn nhiều, không mở được mắt phải.

Người nhà bệnh nhi cho hay, trước đó vào lúc 20h, ngày 11/12, cháu P. cùng em họ cầm nỏ tự chế đi bắt chuột. Trong lúc sử dụng nỏ, người em họ vô tình làm nỏ cướp cò, 4 mũi tên bằng kim loại bắn thẳng vào mặt cháu P.

Cháu M.T.P. tại bệnh viện - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngay lập tức, gia đình đưa trẻ vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Tại đây, các bác sỹ cắt ngắn mũi tên, xử lý cấp cứu ban đầu và chuyển tuyến xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được sơ cứu và tiến hành hội chẩn liên khoa. Bệnh nhân chỉ định chụp CT và hình ảnh chụp cho thấy 4 thanh dị vật đâm xuyên xương mũi, mỏm trán của xương hàm trên và xương lệ bên phải; một thanh đâm vào bờ ngoài cơ thẳng trong hốc mắt bên phải....

Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định mổ ngay để lấy 4 mũi tên trên mặt bệnh nhân với sự phối hợp của 3 chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Mắt và Gây mê hồi sức.

4 mũi tên được lấy ra khỏi gương mặt của cháu bé - Ảnh: Báo Infonet/VietNamNet

Thông tin từ báo Infonet/VietNamNet sau 1 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật là hoàn thành, dị vật là 4 đầu mũi tên dài 5cm được lấy ra. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nguy cơ nhiễm trùng đối với bệnh nhân rất cao bởi mũi tên làm bằng kim loại hoen gỉ và đặc biệt có 1 mũi tên đi sát nhãn cầu.

Hiện bệnh nhi đang được theo dõi, hồi sức tích cực tại bệnh viện.

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