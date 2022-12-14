Mâu thuẫn từ trận đá bóng, nam sinh ở Cà Mau bị chém nhiều nhát chí mạng ở ngay cổng trường

Xã hội 14/12/2022 09:00

Vừa tan trường, nam sinh lớp 11 đã bị nhóm người xô đổ xe, dùng dao chém nhiều nhát chí mạng.

Ngày 13/12, theo nguồn tin của Tiền Phong, Trường THPT Nguyễn Việt Khái (phường 8, TP Cà Mau) vừa có báo cáo vụ học sinh đánh nhau gây thương tích xảy ra gần cổng trường.

Theo báo cáo của nhà trường, 11h30 ngày 12/12 khi tan trường, N.H.G.K. (học sinh lớp 11C2) cùng bạn ra về. Bất ngờ, một học sinh lớp 11C1 và 6 người lạ mặt ập đến xô đổ xe, dùng dao chém K. gây thương tích.

Bàn tay trái của K bị chém 5-6 nhát (trong đó có một vết thương rất sâu), cánh tay phải bị chém 2-3 nhát (trong đó có một vết thương rất sâu).

Mâu thuẫn từ trận đá bóng, nam sinh ở Cà Mau bị chém nhiều nhát chí mạng ở ngay cổng trường - Ảnh 1
Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo lời kể của K., trước đó vào ngày 9/12, nạn nhân và các bạn lớp 11C1 xảy ra mâu thuẫn trong lúc đá bóng.

Thông tin từ Zing News cho biết thêm sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 8 đã làm việc với P.G.H. (SN 2006, là học sinh lớp 11C1 của trường).

Hiện tại, K. đã ổn định tâm lý, sức khỏe, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Đa khoa Cà Mau; chưa khám giám định thương tật.

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