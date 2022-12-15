Trang trại bốc cháy khiến hơn 1.000 con lợn bị thiêu rụi hoàn toàn, người dân đau đớn: 'Ước tính, thiệt hại hàng tỉ đồng, gia đình chưa biết lấy gì trả nợ đây?'

Xã hội 15/12/2022 13:01

Vụ hoả hoạn xảy ra trong đêm khiến hơn 1.000 con lợn chết cháy ở Nghệ An, ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào đêm 14/12, tại trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Hoàng Văn Thịnh (SN 1972, trú xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hơn 1.000 con lợn bị chết cháy.

Chị Hoàng Thị Tuyết (con gái ông Thịnh) cho biết, tối qua (14/12), gia đình nhận được điện thoại của công nhân làm việc tại trang trại lợn của gia đình xảy ra vụ cháy. Khi gia đình tới nơi thì phát hiện hàng nghìn con lợn đã chết cháy và ngạt khói, cả trang trại chỉ sót lại vài chục con.

Trang trại bốc cháy khiến hơn 1.000 con lợn bị thiêu rụi hoàn toàn, người dân đau đớn: 'Ước tính, thiệt hại hàng tỉ đồng, gia đình chưa biết lấy gì trả nợ đây?' - Ảnh 1
Số lợn bị chết cháy - Ảnh: Báo Dân Trí  

"Nguyên nhân cháy ban đầu là do chập điện, lửa bén vào tôn xốp của mái lợp, sau khoảng 15 phút, toàn bộ trang trại bị thiêu rụi", chị Tuyết cho biết thêm.

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra gia đình ông Thịnh đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Trong đêm xảy ra hỏa hoạn, bà con làng xóm đã đến động viên, giúp gia đình khắc phục sự cố, dọn dẹp hiện trường.

Trang trại bốc cháy khiến hơn 1.000 con lợn bị thiêu rụi hoàn toàn, người dân đau đớn: 'Ước tính, thiệt hại hàng tỉ đồng, gia đình chưa biết lấy gì trả nợ đây?' - Ảnh 2

Trang trại bốc cháy khiến hơn 1.000 con lợn bị thiêu rụi hoàn toàn, người dân đau đớn: 'Ước tính, thiệt hại hàng tỉ đồng, gia đình chưa biết lấy gì trả nợ đây?' - Ảnh 3
 Người dân hỗ trợ gia đình chị Tuyết giải quyết số lợn trên - Ảnh: Báo VietNamNet

Chủ trang trại cũng cho biết thêm, số lợn bị chết có trọng lượng từ 20 – 50kg/con, gia đình tập trung chăn nuôi, cung cấp cho thị trường dịp Tết.

“Ước tính, thiệt hại hàng tỉ đồng, gia đình chưa biết lấy gì trả nợ”, chị Tuyết tâm sự.

Ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành, huyện Yên Thành cho biết, trang trại của gia đình ông Thịnh nuôi rất nhiều lợn. Trong đợt lũ lụt vừa qua, trang trại này bị ngập sâu trong nước khiến gia đình thiệt hại hơn 2.000 con lợn.

 

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