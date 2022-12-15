Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào đêm 14/12, tại trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Hoàng Văn Thịnh (SN 1972, trú xóm Phú Vinh, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hơn 1.000 con lợn bị chết cháy.

Chị Hoàng Thị Tuyết (con gái ông Thịnh) cho biết, tối qua (14/12), gia đình nhận được điện thoại của công nhân làm việc tại trang trại lợn của gia đình xảy ra vụ cháy. Khi gia đình tới nơi thì phát hiện hàng nghìn con lợn đã chết cháy và ngạt khói, cả trang trại chỉ sót lại vài chục con.