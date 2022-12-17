Ngày 17/12, Công an quận 12 (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên nhảy từ cầu Phú Long xuống sông Sài Gòn tự tử.

Theo thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật vào ngày 17/12/2022, Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên nhảy từ cầu Phú Long xuống sông Sài Gòn tự tử. Hiện thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó khoảng 22h30' khuya hôm qua, thanh niên tên Nguyễn Anh T. (20 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) mượn xe máy của người thân rồi chạy lên cầu Phú Long, thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12.

Tới giữa cầu, thanh niên này dừng lại gọi điện thoại cho chủ xe nói lên cầu Phú Long lấy xe về.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Bảo Vệ Pháp Luật

Ít phút sau, ông Nguyễn Bá V. (66 tuổi là cha của anh T.) biết tin nên chạy lên cầu Phú Long để tìm, khi hai cha con vừa chạm mặt nhau thì anh T. để lại đôi dép rồi trèo lên lan can nhảy xuống sông Sài Gòn trước mặt người cha.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm, ngay sau nhảy xuống nước nạn nhân chới với dưới dòng nước được ít giây rồi mất tích. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Công an TP HCM có mặt triển khai công tác lặn tìm. Công an phường Thạnh Lộc cũng đưa người cha về trụ sở để lấy lời khai.

Ông V. cho biết anh T. làm nghề chạy xe ôm truyền thống. Anh T. có quen cô bạn gái nhưng gia đình bên kia ngăn cản. Khi ông biết chuyện thì ông cũng có la mắng con mình vài câu, chủ yếu khuyên con mình lo làm ăn còn chuyện trai gái tính sau.

Hiện thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

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