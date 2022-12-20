Quan hệ với bé 13 tuổi, nam thanh niên nhẫn tâm ra tay với nạn nhân để cướp điện thoại

Xã hội 20/12/2022 09:10

Sau khi quan hệ tình dục, Anh dùng dao nhọn chuẩn bị sẵn, đâm bé gái với mục đích để chiếm lấy chiếc điện thoại iphone 13.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào tối 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh (SN 2003; ngụ thôn Tân Lý, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) để điều tra về 3 tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", "Giết người" và "Cướp tài sản".

Vụ việc xảy ra vào tối 16/12 gây chấn động dư luận ở huyện Bố Trạch.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hoàng Anh dùng xe máy chở cháu H.T.Y. (SN 2009; ngụ thôn Đông Đức, xã Đức Trạch) đến quán cháo dinh dưỡng gần Quốc lộ 1A, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch để tâm sự.

Tại đây, Nguyễn Hoàng Anh quan hệ tình dục với cháu Y.

Quan hệ với bé 13 tuổi, nam thanh niên nhẫn tâm ra tay với nạn nhân để cướp điện thoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Người Lao Động

Sau khi quan hệ tình dục, Anh dùng dao nhọn chuẩn bị sẵn, đâm bé gái nhằm lấy 1 chiếc ĐTDĐ iPhone 13 của nạn nhân.

Tiếp đó, Anh chở cháu Y. đến cống thoát nước ở xã Hải Phú – cách địa điểm gây án khoảng 5 km, đẩy nạn nhân xuống nước giữa tiết trời lạnh giá.

Thông tin từ báo VTC News cho biết thêm, ngay sau đó, cháu Y. cố hết sức bò lên bờ và van xin nên Anh chở Y. về Trạm Y tế xã Hải Phú cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Y. được người nhà đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Quảng Bình điều tra làm rõ.

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