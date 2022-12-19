Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh phải nhập viện, người mẹ đau xót: 'Mỗi lần cầm điện thoại, thấy cảnh con bị đánh dã man là tôi đau lòng bật khóc'

Xã hội 19/12/2022 16:59

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh nhập viện, người mẹ không khỏi phần đau đớn khi chứng kiến cảnh con bị đánh tàn nhẫn đến vậy.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào sáng 18/12, cơ quan chức năng H.Ninh Phước đã đến làm việc với gia đình em Đ.N.G.T, học sinh lớp 7 Trường THCS Trương Định, TT.Phước Dân (H.Ninh Phước) bị một thiếu nữ đánh sau giờ tan học, phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, một đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một nữ sinh áo vàng bị một thiếu nữ mặc áo bông đánh ngay giữa đường dưới sự chứng kiến của nhiều nữ sinh cùng lứa. Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc cho nhiều người.

Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh phải nhập viện, người mẹ đau xót: 'Mỗi lần cầm điện thoại, thấy cảnh con bị đánh dã man là tôi đau lòng bật khóc' - Ảnh 1
Em T bị đánh - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 17/12, tại khu vực sông Lu đoạn qua TT.Phước Dân, H.Ninh Phước.

Nữ sinh áo vàng trong clip được xác định tên Đ.N.G.T, học lớp 7 Trường THCS Trương Định, TT.Phước Dân, H.Ninh Phước; thiếu nữ áo bông có tên Đ.T.T (15 tuổi, cả 2 cùng ở làng Mỹ Nghiệp, TT.Phước Dân).

Trước khi bị đánh, Đ.N.G.T đứng co ro, run sợ đối mặt với thiếu nữ Đ.T.T. Còn Đ.T.T quay người hỏi các nữ sinh đứng quanh có đồng ý cho mình đánh Đ.N.G.T hay không.

Sau đó, Đ.T.T túm đầu Đ.N.G.T đánh tới tấp vào mặt làm Đ.N.G.T ngã xuống đường. Sau đó Đ.T.T tiếp tục dùng tay đánh vào mặt Đ.N.G.T, dù nữ sinh này liên tục khóc và xin tha.

Bị đánh bầm cả mặt, nữ sinh lớp 7 được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận.

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, chăm sóc con tại BV, chị Trương Thị Hằng (31 tuổi, mẹ em T) bật khóc khi chúng tôi hỏi về tình trạng sức khỏe của con gái. Chị Hằng cho biết em T đã bớt nôn ói nhưng vẫn còn đau đầu.

Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh phải nhập viện, người mẹ đau xót: 'Mỗi lần cầm điện thoại, thấy cảnh con bị đánh dã man là tôi đau lòng bật khóc' - Ảnh 2

Vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh phải nhập viện, người mẹ đau xót: 'Mỗi lần cầm điện thoại, thấy cảnh con bị đánh dã man là tôi đau lòng bật khóc' - Ảnh 3
 Chị Hằng bật khóc khi nhắc về em T - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Chị Hằng kể có hai con, T là con gái đầu. Muốn con được học hành, không phải nghèo khó như cha mẹ, vợ chồng chị gửi con cho bà nội và lên tận Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhận khoán hái cà phê kiếm tiền.

T được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương đầu, chấn động não và cho về nhà điều trị.

Chị Hằng nghe tin con bị đánh tức tốc từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) chạy về. Lúc này, em T có biểu hiện nôn ói và đau đầu nên chị đã đưa con trở lại BV. Sau khi chụp hình chẩn đoán lại, các bác sĩ đã yêu cầu T nhập viện để điều trị.

“Mỗi lần cầm điện thoại, thấy cảnh con bị đánh dã man là tôi đau lòng bật khóc. T ngoan, học hành chăm chỉ, chưa bao giờ vợ chồng tôi đánh cháu roi nào”- chị Hằng nức nở nói.

Theo chị Hằng, nguyên nhân con chị bị đánh là do nhóm thiếu nữ cho rằng T và Th chơi với một bạn học mà họ ghét.

Về phần Th, em cũng có biểu hiện đau đầu sau khi bị đánh nên được gia đình đưa vào nhập viện điều trị. Với con mắt vẫn còn thâm tím do bị đánh, nữ sinh này đưa cho chúng tôi coi những clip ghi lại cảnh hai em bị đánh. Th kể nhóm thiếu nữ kia có tám người, trong đó có ba người đánh hai em, còn lại đứng xem và quay phim.

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