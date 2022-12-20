Quyết định tới nhà của nạn nhân để tìm hiểu nguyên nhân không liên lạc được, cô bạn tá hỏa khi phát hiện cô gái tử vong trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Thông tin từ báo Phát Luật TP.HCM vào ngày 20/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an TP Thuận An điều tra nghi án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Sự việc xảy ra vào tối 19/12, nạn nhân được xác định là TAT (34 tuổi, quê An Giang), được phát hiện tử vong tại một kiot nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc phường Thuận Giao.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm vào chiều tối 19/12, bạn của chị Th.gọi điện thoại rủ đi ăn nhưng không liên lạc được nên tới kiot trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn, phường Thuận Giao, TP. Thuận An để tìm. Tới nơi thì phát hiện chị Th. nằm trong tư thế úp mặt.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Theo người quen thì nạn nhân có một điện thoại iPhone, có đeo dây chuyền, nhưng thời điểm phát hiện thì những tài sản này không còn.

Nghi nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản nên các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương làm rõ.

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