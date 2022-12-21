Trên địa bàn quận Bình Thạnh vừa xảy ra một vụ giết người chỉ vì xích mích trong lúc ăn nhậu.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 21/12, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong ở phường 15.

Khoảng 21h ngày 21/12, người dân sống trong hẻm 27 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, nghe tiếng la hét. Chạy đến hiện trường, hàng xóm phát hiện ông N.V.K. (khoảng 50 tuổi) tử vong do bị đâm, mất nhiều máu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm một nguồn tin từ UBND phường 15 cho biết hiện nghi phạm đã bị Công an quận Bình Thạnh bắt giữ và điều tra.

Nghi phạm và nạn nhân là bạn của nhau, cùng sinh năm 1981.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu. Sau đó, nghi phạm bỏ đi rồi quay lại cầm dao đâm nạn nhân tử vong.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra

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