Lời khai của người phụ nữ lăng mạ CSGT khi chồng vi phạm nồng độ cồn

Tại cơ quan công an, bà N. khai, vào tối 20/12 có tranh cãi với chồng là ông N.V.D. (SN 1961). Sau đó, họ cùng đi trên chiếc Mercedes biển kiểm soát 30E- 973.XX, đến số 1234 đường Láng thì bị CSGT yêu cầu kiểm tra. Kết quả kiểm tra xác định ông D. có nồng độ cồn ở mức 0,093 mg/l khí thở. Còn bà N. thừa nhận có lớn tiếng chửi bới, lăng mạ tổ công tác.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, liên quan đến vụ người phụ nữ lăng mạ tổ CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn , ngày 22/12, lực lượng chức năng đã mời người này lên làm việc. Người phụ nữ được xác định là Đ.H.N. (trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).

“Khi đó tôi cùng chồng đều đã sử dụng rượu, bia lại kèm nỗi bức xúc vì trước đó chúng tôi đã tranh cãi nên tôi không kiềm chế được”, bà lý giải.

Theo bà Đ.H.N., sau một ngày nhìn nhận lại sự việc, bà đã nhận ra lỗi sai của bản thân và mong muốn được làm việc với công an để nói lời xin lỗi.

Sau khi xem lại hình ảnh mình to tiếng với tổ công tác, người phụ nữ này nói, không ngờ mình đã có những lời lẽ như vậy.

Bà Đ.H.N. cũng khẳng định bản thân không đủ tỉnh táo khi làm việc với cảnh sát, khi nhìn vào bảng tên của CSGT, bà cũng thừa nhận không thể nhớ nổi người làm việc với mình là ai.

Về xử lý vụ việc, Công an TP Hà Nội cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc lăng mạ, gây rối CSGT tối 20/12 cho Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội thụ lý giải quyết

Trước đó theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân vào tối 20/12, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) tổ chức cắm chốt kiểm tra, xử lý đối với người điều phương tiện nhưng vẫn sử dụng rượu bia tại khu vực đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Bà Đ.H.N lăng mạ CSGT - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện tài xế xế Nguyễn Văn D. (SN 1961; trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.093 mg/L khí thở nên tổ công tác đã yêu cầu tài xế vào chốt lập biên bản xử lý theo quy định.

Lúc này, người phụ nữ là Đ.H.N (SN 1977, là vợ của lái xe) có thái độ bất hợp tác, dùng nhiều lời lẽ lăng mạ, xúc phạm lực lượng CSGT. Trong quá trình tổ CSGT lập biên bản, người phụ nữ này liên tục gọi điện thoại cho người thân yêu cầu CSGT cho xem bảng tên, số hiệu. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn giữ thái độ kiềm chế, bình tĩnh giải thích lỗi vi phạm cho tài xế và người nhà sau đó tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT số 3 tiến hành bàn giao Đ.H.N về Công an phường Láng Thượng quận Đống Đa để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp đủ căn cứ có thể xem xét xử lý hình sự đối với Đ.T.H.N.