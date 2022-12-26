Thông tin MỚI vụ hung thủ dùng dao sát hại người tình rồi uống thuốc độc tự tử ở Hải Phòng

Xã hội 26/12/2022 09:54

Liên quan đến vụ dùng dao sát hại người tình rồi uống thuốc tự tử ở Hải Phòng, lực lượng chức năng mới đây cho biết đã bắt giữ nghi phạm ngay tại bệnh viện.

Theo thông tin từ báo VOV vào đêm qua, rạng sáng nay (26/12), Cơ quan Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Đoàn Tuấn Anh (sinh năm 1978) có hành vi giết người.

Trước đó, chiều 25/12, người dân ở khu vực trên phát hiện căn nhà trong ngõ 169 Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng có tiếng người kêu cứu. Đến nơi, mọi người phát hiện chị H. (sinh năm 1990) bị thương nghiêm trọng ở vùng ngực và tử vong ngay sau đó. Còn đối tượng Đoàn Tuấn Anh trong tình trạng không làm chủ được bản thân.

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Công an tới khám xét hiện trường - Ảnh: Báo Tiền Phong 

 

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm ngay sau khi vụ việc diễn ra, Công an quận Lê Chân vào cuộc điều tra bước đầu xác định, chiều 25/12 tại phòng trọ trong ngõ 169 Phạm Hữu Điều (phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân), Tuấn Anh xảy ra xô xát, cãi vã với chị B.T.M.H.

Người đàn ông này sau đó đã dùng dao đâm trúng ngực người phụ nữ khiến nạn nhân mất nhiều máu, tử vong.

Nghi phạm này còn cùng người dân trong ngõ đưa chị B.T.M.H vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, Tuấn Anh đi về nhà trên phố Thiên Lôi tự tử nhưng bất thành và được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi đang điều trị tại bệnh viện, nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ.

Được biết, chị B.T.M.H đã có gia đình, thời gian gần đây, vợ chồng chị H chuẩn bị ra tòa ly hôn nên người phụ nữ này thuê căn nhà trên phố Phạm Hữu Điều để ở trọ cùng con gái.

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