Thông tin MỚI vụ nổ khiến 1 trẻ tử vong, 3 trẻ bị thương ở Đắk Lắk: Thêm một cháu tử vong

Xã hội 26/12/2022 12:03

Liên quan đế vụ nổ xảy ra vào chiều 25/12 tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, sáng 26/12 một lãnh đạo công an huyện Krông Ana xác nhận một thông tin buồn là đã có thêm một cháu bé không qua khỏi trong vụ việc vừa rồi.

Theo thông tin từ báo VOV, đại diện lãnh đạo Công an huyện Krông Ana thông tin thêm, bước đầu cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân vụ nổ là do các cháu tự chế pháo và không may xảy ra sự việc đau lòng.

Về hai cháu nhỏ còn lại, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nơi tiếp nhận điều trị cho các cháu cho biết, một trong hai cháu đã được chuyển tuyến đến bệnh viện ở TP.HCM điều trị; cháu còn lại cơ bản qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn bị đa chấn thương nặng, phải tiếp tục theo dõi điều trị đặc biệt.

Tối 25/12, một lãnh đạo UBND TT.Buôn Trấp (H.Krông Ana, Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ khiến một cháu nhỏ tử vong, nhiều cháu khác bị thương.

Thông tin MỚI vụ nổ khiến 1 trẻ tử vong, 3 trẻ bị thương ở Đắk Lắk: Thêm một cháu tử vong - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VOV 

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên vào khoảng 15 giờ chiều ngày 25/12, một tiếng nổ rất lớn phát ra tại nhà bà N.T.T.H ở thôn Quỳnh Tân 3, TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana. Đến hiện trường, người dân phát hiện 4 cháu nhỏ gồm: N.M.T (12 tuổi), N.Đ.B (12 tuổi), N.Đ.B.A (9 tuổi) và B.G.T (11 tuổi) bị thương, nằm dưới đất. Phần mái che trước nhà bà H. cũng bị hư hỏng.

Dù được người dân cấp tốc đưa đi bệnh viện nhưng cháu B.G.T đã tử vong, 3 cháu còn lại đang được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện.

Một số người dân gần hiện trường nghi ngờ vụ nổ trên xuất phát từ việc các cháu nhỏ tự chế pháo gây ra. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TT.Buôn Trấp cho biết chưa có cơ sở để xác định vụ nổ do các cháu tự chế pháo. “Hiện chưa khẳng định được nổ pháo hay nổ gì khác, phải chờ cơ quan chuyên môn đến khám nghiệm hiện trường mới cung cấp thông tin được”, lãnh đạo UBND TT.Buôn Trấp cho biết.

Một lãnh đạo Viện KSND H.Krông Ana cho biết đơn vị đã cử kiểm sát viên phối hợp cùng lực lượng công an để khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khác nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

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