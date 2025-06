Qua nắm bắt, Công an tỉnh Bắc Giang xác định sự việc liên quan tới hai cô gái và một nam thanh niên vào chiều 20/6 vừa qua.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 22/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, điều tra vụ 2 cô gái bị hành hung trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện vụ việc có dấu hiệu hành vi cố ý gây thương tích, giữa 2 nữ và một nam thanh niên xảy ra vào chiều 20/6 tại thị trấn Bắc Lý.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cô gái bị quật ngã ra đường - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, trước đó, theo clip lan truyền trên mạng xã hội, một thanh niên áo đen bất ngờ xuống xe máy và chặn hai cô gái lưu thông trên đường.

Sau đó nam thanh niên này chỉ mặt, túm cổ, giật ngã cô gái mặc áo trắng ngồi phía sau xe. Dù những người xung quanh can ngăn, nam thanh niên liên tục chỉ tay về hướng cô gái áo trắng này.

Sau đó khoảng 1 phút, nam thanh niên đi ra phía cô gái áo đen lái xe lúc nãy và tung một cú đánh khiến cô gái trên ngã ra nền gạch. Không dừng lại, thanh niên này tiếp tục chỉ tay, đánh liên tiếp đánh vào đầu, vào người cô gái lái xe trước khi bỏ đi.

Sự việc khiến rất nhiều người phẫn nộ, bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

