Hình ảnh cho thấy có ít nhất 2 người nữ tham gia đánh chị H..

Do bị bầm tím sau trận đòn, sáng 15/6, gia đình đã đưa chị H. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau nhức và một số vết xây xát trên cơ thể.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị sau khi vụ việc xảy ra - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 16/6, bà Phan Trúc G. (ngụ tại P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ vụ con gái bà bị một nhóm phụ nữ đánh hội đồng rồi quay video phát tán trên mạng xã hội.

Theo bà G., mâu thuẫn giữa con gái bà và nhóm phụ nữ kia có thể bắt nguồn từ một sự việc xảy ra cách đây khoảng 2 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây do H. mang thai rồi sinh con nên chưa có điều kiện giải quyết dứt điểm.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Kon Tum đã vào cuộc xác minh. Qua thu thập bước đầu, công an xác định vụ việc có thật và đã làm rõ một số người liên quan. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.