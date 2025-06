Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?

Theo ông Thành, chiều tối và đêm 22/6, các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 150mm, cảnh báo mưa cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia) cho biết đêm qua và sáng 22/6, nhiều tỉnh ở Bắc Bộ như Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to

Bên cạnh đó, đêm 22 và ngày 23/6, các nơi còn lại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Chiều tối và tối nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to.

Ông Thành nhận định từ ngày 23/6, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.