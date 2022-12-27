Vụ 4 em thương vong vì chế pháo nổ ở Đắk Lắk: Bà nội nuốt nước mắt không cho cháu biết anh trai đã ra đi mãi mãi, hé lộ nguồn gốc số thuốc nổ

Xã hội 27/12/2022 11:11

Liên quan đến vụ 4 trẻ thương vong do nghịch pháo nổ ở Đắk Lắk, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã tìm ra nguồn gốc của số thuốc trên.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ 4 trẻ ở Đắk Lắk thương vong do chế pháo nổ, trưa 26/12, PV Tiền Phong đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên- nơi bé trai N.Đ.B.A. (SN 2013, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) đang điều trị, để nắm thông tin sự việc.

Bà L.T.L. (trú thị trấn Buôn Trấp) tranh thủ chợp mắt sau một đêm thức trắng vì nhớ thương đứa cháu nội (N.Đ.B., SN 2010) xấu số tử vong vì pháo nổ. Dẫu vậy, bà phải nuốt nước mắt vào trong, không cho đứa cháu nội còn lại biết vì cũng bị đa chấn thương do pháo.

Vụ 4 em thương vong vì chế pháo nổ ở Đắk Lắk: Bà nội nuốt nước mắt không cho cháu biết anh trai đã ra đi mãi mãi, hé lộ nguồn gốc số thuốc nổ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo VietNamNet

Nằm trên giường, cháu N.Đ.B.A. (em ruột của B.) trả lời rành mạch câu hỏi của bác sỹ, rằng một người trong nhóm đã đặt hàng, mua thuốc nổ trên mạng với giá 200.000đ. Tham gia chế pháo nổ có 6 người, nhưng 2 người chơi ngoài sân nên không bị thương. Khi nhóm đang nhồi, nén thuốc để làm pháo không may bị nổ. “Cháu nằm ở đây, một người đã mất, còn anh ruột và một anh khác chuyển vào Sài Gòn điều trị”, cháu A. nói.

Nghe cháu kể, bà L. chỉ biết quay mặt đi lau nước mắt vì người anh ruột của A. đã ra đi mãi mãi. “Hai anh em cùng qua nhà hàng xóm chơi thì xảy ra sự việc. Gia đình đưa vào bệnh viện nhưng cháu B. nặng quá, chúng tôi đã xin về, đang lo hậu sự. Còn tôi ở đây để lo cho cháu A.”, bà L. khóc và cho biết, bố mẹ các cháu đi làm ăn xa, nội ngoại hai bên đứng ra chăm sóc.

Trước đó theo nguồn tin từ báo VietNamNet cho biết vụ nổ lớn do pháo tự chế tại Đắk Lắk diễn ra vào ngày 25/12 đã khiến 2 trẻ nhỏ tử vong. Hai em còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, em N.M.T (12 tuổi) được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Tại đây, chiều 26/12, bệnh nhi được các bác sĩ tầm soát thương tổn, phẫu thuật cắt lọc vết thương, lấy dị vật, khâu vết thương và điều trị bỏng mắt. Tối cùng ngày, nguồn tin từ bệnh viện xác nhận, trẻ đã qua cơn nguy kịch.

Vụ 4 em thương vong vì chế pháo nổ ở Đắk Lắk: Bà nội nuốt nước mắt không cho cháu biết anh trai đã ra đi mãi mãi, hé lộ nguồn gốc số thuốc nổ - Ảnh 2
Cháu N.Đ.B.A đang được các bác sỹ tích cực điều trị - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Theo thông tin từ gia đình, em T. và nhóm bạn gần nhà đã tự đặt mua nguyên liệu trên mạng để chế tạo pháo. Pháo nổ khiến hai em trong nhóm tử vong. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk bước đầu cũng xác nhận nguyên nhân này. Trong quá trình tự chế tạo pháo, một em dùng quẹt đốt phần thuốc nổ rơi vãi ra ngoài, không ngờ lan đến khu vực trộn thuốc, gây ra tiếng nổ lớn.

Hiện tại, một trẻ 9 tuổi đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng đa chấn thương, bỏng độ 1, 2 ở cẳng bàn chân, mặt bị thương và xây xát nhiều vùng cơ thể. 

Liên quan đến tai nạn pháo nổ, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cũng đã tiếp nhận nhiều nạn nhân trong thời gian qua. Các em có điểm chung là muốn khám phá, tự mua nguyên liệu trên mạng xã hội, tìm các video hướng dẫn để tự chế pháo. 

Trong đó, một thiếu niên 15 tuổi (ngụ Bình Thuận) bị mất 3 ngón tay phải và bị thương nặng ở lòng bàn tay sau khi tự học chế pháo. Một thiếu niên 14 tuổi (ngụ Bình Phước) đã bỏ lưu huỳnh vào máy xay sinh tố, máy bị cháy khiến em bỏng nặng. Mặc dù được điều trị, các nạn nhân vẫn phải chịu di chứng suốt đời.  

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hiền, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, gia đình và nhà trường cần quan tâm và tăng cường giáo dục hơn nữa để trẻ nhận thức được hành vi tự chế pháo là vi phạm pháp luật. Nguy hiểm hơn, hành vi này đe dọa đến tính mạng của bản thân và những người xung quanh.

Tai nạn do pháo nổ đặc biệt tăng cao vào dịp cận Tết. Theo số liệu của Bộ Y tế, trong đợt nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần, cả nước có 316 trường hợp khám, cấp cứu vì tai nạn pháo nổ, 34 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác. 

Thông tin MỚI vụ nổ khiến 1 trẻ tử vong, 3 trẻ bị thương ở Đắk Lắk: Thêm một cháu tử vong

Thông tin MỚI vụ nổ khiến 1 trẻ tử vong, 3 trẻ bị thương ở Đắk Lắk: Thêm một cháu tử vong

Liên quan đế vụ nổ xảy ra vào chiều 25/12 tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, sáng 26/12 một lãnh đạo công an huyện Krông Ana xác nhận một thông tin buồn là đã có thêm một cháu bé không qua khỏi trong vụ việc vừa rồi.

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