Vụ vợ tử vong do sốc ma túy ở Hải Phòng: Bắt tạm giam chồng và 3 người bạn

Xã hội 27/12/2022 15:26

Liên quan đến vụ vợ bị sốc ma túy dẫn đến tử vong, lực lượng chức năng đã ra quyết định bắt tạm giam các đối tượng có tham gia vụ việc để điều tra.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào ngày 27/12, lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho hay cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Phạm Viết An (SN 1992, trú tại xã Nam Hưng); Lương Văn Thạo (SN 1997), Đoàn Văn Tụy (SN 1990) và Phạm Văn Huy (SN 1991, cùng trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", quy định tại Khoản 3, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Cả 4 bị can trên được xác định cùng Bùi Công Đại (SN 1989, trú tại xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng) và một số người bạn khác đã bàn bạc, chung tiền mua ma túy để sử dụng tại quán bar Fleur D’or (địa chỉ số 50 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), khiến vợ của Phạm Viết An là chị Phạm Thị H. (SN 1992) tử vong do sốc ma túy.

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên đã đưa tin vào tối 16/12, hai vợ chồng An cùng Bùi Công Đại (24 tuổi), Thạo, Tụy, Huy và một số người bạn thuê ô tô vào nội thành TP.Hải Phòng ăn nhậu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, nhóm vợ chồng An kéo đến quán bar Fleur D’or uống rượu, hút shisha, hít bóng cười và nghe nhạc.

Để tăng hưng phấn khi bay lắc, nhóm vợ chồng An, Thạo, Tụy, Huy, Đại và một số người bạn thống nhất mua ma túy để sử dụng.

Vụ vợ tử vong do sốc ma túy ở Hải Phòng: Bắt tạm giam chồng và 3 người bạn - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến 2 giờ ngày hôm sau (17/12), cả nhóm lên xe về quê. Trên đường về, An phát hiện vợ mình, là chị H., đã lạnh toát chân tay, người không còn cử động nên vội vàng đưa vào Trung tâm y tế H.Tiên Lãng cấp cứu. Tuy nhiên, chị H. đã tử vong.

Từ đơn trình báo của Phạm Viết An, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Lãng phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng để tiến hành điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định chị H. không có thương tích gì bên ngoài. Mổ tử thi thì phát hiện hai phổi căng, có nhiều đám xuất huyết bề mặt, nhu mô phổi, lòng phế quản hai bên có nhiều dịch hồng, tim có nhiều đám xuất huyết bề mặt tâm thất hai bên.

Ngày 17/12, tiến hành lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm nhanh, cơ quan điều tra xác định chị H. cùng chồng là Phạm Viết An và Thạo đều dương tính với methamphetamine và MDMA.

Lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân khiến chị H. tử vong do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy.

An và Thạo đã khai nhận với công an tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; còn Đại và một số nghi can khác vẫn đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 18/12, Công an H.Tiên Lãng phối hợp Công an Q.Hồng Bàng khám nghiệm hiện trường tại quán bar Fleur D’or để phục vụ điều tra.

Từ những chứng cứ, tài liệu đã được thu thập và lời khai nhận của những người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Viết An cùng đồng phạm để điều tra về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Vụ việc vẫn đang được Công an H.Tiên Lãng tiếp tục điều tra.

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