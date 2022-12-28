Đồng Nai: Kinh hoàng chủ quán tạp hóa bị đâm 13 nhát dao vì nói chuyện nợ tiền

Xã hội 28/12/2022 09:14

Sau khi nghe chủ quán tạp hóa nói đùa về chuyện tiền nợ, nghi phạm tức tốc chạy về nhà lấy hung khí rồi quay trở lại chém liên tiếp 13 nhát vào người chủ quán khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 27/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Hữu (18 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 22/12, Phạm Văn Hữu cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà ở xã Phú Bình, huyện Tân Phú.

Trong lúc đang nhậu do hết rượu, Phạm Văn Hữu đã điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa T.M. (xã Phú Bình) do ông B.V.D. (54 tuổi, ngụ xã Phú Bình) làm chủ hỏi mua 5 lon bia và 5 quả trứng với tổng số tiền là 67.000 đồng.

Không có tiền trả, Hữu xin khất nợ rồi cầm bia và trứng về nhậu tiếp cùng bạn.

Đồng Nai: Kinh hoàng chủ quán tạp hóa bị đâm 13 nhát dao vì nói chuyện nợ tiền - Ảnh 1
Hữu liên tiếp dùng hung khí bổ vào đầu ông D. - Ảnh: Báo Dân Việt

Sau khi uống hết bia, Hữu cùng một người bạn ra tiệm tạp hóa của ông B.V.D. mua lon nước ngọt và trả 20.000 đồng.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm lúc này ông D. nói đùa với Hữu là "vừa nãy mày thiếu tao 500.000 đồng”, nghe vậy Hữu nghĩ ông D. biết mình say nên ép trả 500.000 đồng nên tức giận bỏ về nhà, lấy dao quay ra gặp ông D. để "nói chuyện".

Tại đây, hai bên to tiếng qua lại với nhau và Hữu đã dùng dao chém liên tiếp 13 nhát vào người ông D. khiến nạn nhân chết tại chỗ, đối tượng Hữu bị bắt giữ ngay sau đó. 

Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

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