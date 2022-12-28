Mới đây một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn bản Kéo, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên khiến 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo VOV, ông Lường Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông cho biết, vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 23h tại nhà anh Lường Văn Châu (SN 1995) tại bản Kéo. Vào thời điểm trên, Châu đã dùng 2 dao nhọn của gia đình đâm vào phần bụng 2 con ruột của mình là cháu H (SN 2019) và cháu H (SN 2021). Do vết thương quá nặng đã làm 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra án mạng trong nhà có 2 vợ chồng, 2 con nhỏ và 1 người cháu của Châu. Châu có 3 con, hiện 1 cháu đang học tiểu học và ăn ở bán trú tại trường.

Mẹ gào khóc bên cạnh thi thể 2 con - Ảnh: Báo Dân Việt

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được chính quyền địa phương tìm hiểu là do Châu uất ức do có một số đơn kiện nói đối tượng mâu thuẫn ẩu đả bên ngoài. Đối tượng này không nghiện rượu và sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng. Một số người thân trong gia đình cho biết, thời gian gần đây, Châu có biểu hiện của bệnh tâm thần. Thời điểm xảy ra án mạng, 2 vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì.

Thông tin từ báo Dân Việt cho biết thêm vào thời điểm xảy ra án mạng, 2 vợ chồng cũng không xảy ra mâu thuẫn gì. Gia đình đối tượng Châu thuộc diện hộ nghèo của xã, đối tượng Châu không có công ăn việc làm ổn định, làm nương và thỉnh thoảng đi làm thuê.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường thông báo cho các lực lượng chức năng tạm giữ đối tượng Châu và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

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