Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, vụ nổ xảy ra trong lúc họ đang ăn lẩu và do bình gas để lâu ngày dẫn đến rò rỉ. Tuy nhiên, diễn biến tại hiện trường lại hoàn toàn trái ngược.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong vào ngày 28/12, theo một nguồn tin của phóng viên, cơ quan chức năng xác định được 3 nạn nhân bị bỏng trong vụ cháy nổ xảy ra tại tiệm sửa xe trên đường Hoàng Công Chất (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là Thân Văn Trường (SN 1986), Nguyễn Ngọc Tuấn và Thân Văn Long (cùng SN 2000, quê ở Tân Yên, Bắc Giang).

Các nạn nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia. Hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo lời khai ban đầu của các nạn nhân, thời điểm xảy ra sự việc, họ sử dụng bếp gas để ăn lẩu, do bình gas lâu ngày không sử dụng dẫn đến bị nổ khí gas gây cháy.

Tuy nhiên, Công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp các phòng chức năng Công an TP Hà Nội phát hiện một số mảnh giấy nghi là xác pháo nổ tại hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó theo thông tin từ báo VTC News vào khoảng 18h55 ngày 27/12, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo xảy ra cháy, nổ tại cửa hàng sửa chữa xe máy của ông T.V.M. (số 176 đường Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Đến 20h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ nổ khiến 3 người bị thương và còn làm cháy khoảng 54m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe.

Vụ việc đang được Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp các phòng năng Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

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