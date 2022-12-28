Công an TP.HCM yêu cầu mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Xã hội 28/12/2022 20:12

Để ra kết luận đúng nhất, Công an TP.HCM quyết định mở rộng điều tra tiếp tục lấy lời khai, xác minh nhiều đối tượng liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng.

Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác của lực lượng công an, đại diện Công an TP HCM đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam).

Thượng tá Trần Thị Kim Lý – Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM, cho biết đến nay Công an TP HCM đã khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

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Bị can Nguyễn Thị Mai Nhi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, Công an TP HCM đã khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, khởi tố Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam).

"Ngoài việc khởi tố 4 bị can này, đến nay Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thông tin, xác minh và lấy lời khai nhiều người khác. Bên cạnh đó, Công an TP HCM tiếp tục làm rõ nhiều đơn tố cáo xoay quanh vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", thượng Tá Trần Thị Kim Lý thông tin.

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên đã đưa tin bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3/2022, thời hạn tạm giam là 3 tháng. Đến ngày 21/6, bị can Nguyễn Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng.

Công an TP.HCM yêu cầu mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2
Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Ngày 17/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng can tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng tại Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố bị can Hằng về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định chuyển hồ sơ vụ Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM. Ngày 31.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định nhập vụ án hình sự để điều tra.

Đến ngày 29/11, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung lần 2 đối với vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng.

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