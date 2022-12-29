Vụ dùng súng giả để cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm khai gì?

Xã hội 29/12/2022 10:05

Liên quan đến vụ dùng súng giả để cướp ngân hàng diễn ra vào ngày hôm qua, mới đây lực lượng chức năng cho biết đã tiến hành bắt giữ thành công nghi phạm.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 29/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Tùng là nghi phạm gây ra vụ cướp tiền của một khách hàng đến chi nhánh Agribank giao dịch và bị bắt giữ sau 4 giờ gây án.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai do thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Chiều 28/12, anh ta cầm súng đồ chơi đến chi nhánh Agribank, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Nghi phạm mặc áo khoác đen, quần dài màu đen, đi giầy đen, đội nón kết màu đen, đeo kính, đi bộ vào sảnh, lấy trong người khẩu súng nhựa uy hiếp những người có mặt trong ngân hàng.

Lúc này, nhiều người dân hô hoán cùng với việc ngân hàng bấm chuông báo động khiến nghi phạm hoảng sợ. Tùng sau đó cướp lấy 20 triệu đồng của một khách hàng, rồi tẩu thoát và đem tiền đi trả nợ.

Vụ dùng súng giả để cướp ngân hàng ở Đồng Nai: Nghi phạm khai gì? - Ảnh 1
Nghi phạm Tùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết thêm bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an TP Biên Hòa bắt giữ Tùng tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa sau 3 giờ gây án.

Khai nhận với Công an, Tùng khóc và cho biết bản thân rất hối hận về hành vi manh động của mình khiến mọi người khiếp sợ. Tùng cũng cho rằng, sau khi bị bắt hình ảnh của mình sẽ tràn ngập trên mạng nên rất xấu hổ với chính bản thân và có lỗi với bố mẹ cũng như vợ con.

Tùng khai do quá túng quẫn nên đã ra tay thực hiện vụ cướp tại ngân hàng. Trong đó mục đích của Tùng là phải cướp được nhiều tiền đủ mua trả lại cho bố chiếc xe máy hiệu SH đã bán, sau đó là trả nợ cho một số người.  

Thiếu tá Lê Văn Khoẻ, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Cửu cho rằng, dù đối tượng đã dùng súng giả đi cướp nhưng khi vào ngân ngân hàng cướp thì đây là hành vi như dùng súng thật bởi tính chất, mức độ đe dọa khống chế và cướp tài sản như dùng súng thật.

Vụ việc cho thấy sự liều lĩnh của đối tượng thực hiện cướp giữa ban ngày khi số đông người dân đang giao dịch tại ngân hàng nên cần có hình thức xử lý nghiêm. Riêng số tiền 20 triệu đồng đối tượng cướp tại ngân hàng đã được cơ quan thu giữ lại.

Bình Dương: Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường dưới gốc dừa

Bình Dương: Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường dưới gốc dừa

Mới đây trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa xảy ra trường hợp tử vong bất thường của một người đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp ngân hàng bằng súng cướp ngân hàng cướp ngân hàng ở Đồng Nai bắt giữ nghi phạm trộm cắp Đồng Nai

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 25 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?