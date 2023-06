Lúc này, nhiều người dân hô hoán cùng với việc ngân hàng bấm chuông báo động khiến nghi phạm hoảng sợ. Tùng sau đó cướp lấy 20 triệu đồng của một khách hàng, rồi tẩu thoát và đem tiền đi trả nợ.

Nghi phạm Tùng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

Thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết thêm bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an TP Biên Hòa bắt giữ Tùng tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa sau 3 giờ gây án.

Khai nhận với Công an, Tùng khóc và cho biết bản thân rất hối hận về hành vi manh động của mình khiến mọi người khiếp sợ. Tùng cũng cho rằng, sau khi bị bắt hình ảnh của mình sẽ tràn ngập trên mạng nên rất xấu hổ với chính bản thân và có lỗi với bố mẹ cũng như vợ con.

Tùng khai do quá túng quẫn nên đã ra tay thực hiện vụ cướp tại ngân hàng. Trong đó mục đích của Tùng là phải cướp được nhiều tiền đủ mua trả lại cho bố chiếc xe máy hiệu SH đã bán, sau đó là trả nợ cho một số người.

Thiếu tá Lê Văn Khoẻ, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vĩnh Cửu cho rằng, dù đối tượng đã dùng súng giả đi cướp nhưng khi vào ngân ngân hàng cướp thì đây là hành vi như dùng súng thật bởi tính chất, mức độ đe dọa khống chế và cướp tài sản như dùng súng thật.

Vụ việc cho thấy sự liều lĩnh của đối tượng thực hiện cướp giữa ban ngày khi số đông người dân đang giao dịch tại ngân hàng nên cần có hình thức xử lý nghiêm. Riêng số tiền 20 triệu đồng đối tượng cướp tại ngân hàng đã được cơ quan thu giữ lại.