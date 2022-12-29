Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông nối điện vào cổng nhà nhằm sát hại người tình

Xã hội 29/12/2022 14:02

Nghi phạm khai nhận sinh năm 1976 đấu nối dây điện từ cột điện vào cổng nhà người tình với mục đích giết người, nhưng bất thành.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào hôm nay (29/12), Công an TX Đông Triều cho biết, đơn vị đang tạm giữ ông H.N.T để điều tra hành vi dùng dây điện đấu nối từ cột điện vào cổng sắt nhà bà T.T.M.H (47 tuổi, đang sống một mình) với ý định giết ngườimâu thuẫn tình cảm.

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông nối điện vào cổng nhà nhằm sát hại người tình - Ảnh 1
H.N.T tại cơ quan công an - Ảnh: Báo VietNamNet 

Người dân tổ 4, khu Trạo Hà, phường Đức Chính đã phát hiện sự việc đấu nối dây điện nên báo cho cho Công an TX Đông Triều. 

Do chị H. ở một mình tại nhà riêng, sáng sớm đã đi làm, nên hàng xóm báo tin mới biết về sự việc trên.

Thông tin từ báo Giao Thông cho biết thêm ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TX Đông Triều đã tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua lấy lời khai và xác định các mối quan hệ của chị H., đồng thời trích xuất camera tại các hộ xung quanh, xác định đối tượng nghi vấn là H.N.T, người từng có tình cảm với chị H. nhiều năm trước đó và gần đây có phát sinh mâu thuẫn với chị H.

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông nối điện vào cổng nhà nhằm sát hại người tình - Ảnh 2
Hiện trường căn nhà của chị H - Ảnh: Báo Giao Thông

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TX Đông Triều đã tập trung đấu tranh với T. và T. đã khai nhận thực hiện hành vi dùng dây điện đấu nối từ cột điện khu phố vào cổng sắt nhà chị H., nhằm mục đích sát hại chị H. vào ban đêm khi chị H. đi làm về.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX Đông Triều đã tạm giữ H.N.T để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

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Từ khóa:   giết người sát hại người tình Quảng Ninh mâu thuẫn tình cảm

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