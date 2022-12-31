TP.HCM: Anh em họ mâu thuẫn, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong thương tâm

Xã hội 31/12/2022 15:07

Mới đây trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra trường hợp giết người nghiêm trọng, hai anh em con chú con bác ruột sống chung nhà với nhau xảy ra mâu thuẫn, người anh họ dùng hung khí đâm người em họ làm nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một người bị đâm tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h cùng ngày,  Lê Minh T (16 tuổi) và Nguyễn Trung T (17 tuổi, cùng ngụ TPHCM là anh em chú bác ruột) xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát trước căn nhà trên quốc lộ 1, quận 12, TP.HCM.

T.T. sau đó cầm hung khí đâm trúng em họ. Phát hiện vụ việc, người thân trong gia đình nhanh chóng đưa Minh T vào phòng khám gần đó cấp cứu, tuy nhiên anh này đã tử vong. Còn Trung T sau đó tới Công an P.Thới An đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

TP.HCM: Anh em họ mâu thuẫn, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Zing News 

Thông tin từ báo Công An TP.HCM cho biết thêm ngay sau khi nhận tin báo, Công an nhanh chóng có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng phục vụ công tác điều tra.

Người dân địa phương cho hay hai anh em Trung T - Minh T sống với nhau khá tình cảm và lễ phép. Cả hai sống với ông bà nội trong căn nhà trên quốc lộ 1 và làm nghề bỏ mối thịt bò. Thường ngày hai anh em đi giao thịt cho khách.

Trong khi đó nạn nhân Minh T có vợ mới sinh con và chuẩn bị làm đầy tháng.

Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về trung tâm pháp y để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Công an đang tạm giữ Nguyễn Trung T để lấy lời khai, điều tra làm rõ.

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