Liên quan đến vụ việc 2 vợ chồng bị sát hại ở Bắc Ninh, mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất camera để tìm kiếm nghi phạm.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào ngày 30/12, lãnh đạo xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc và truy bắt nghi phạm chém 2 vợ chồng giáo viên thương vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Zing News

Cụ thể vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, có kẻ đột nhập vào nhà ông N.T.G. (SN 1969) và vợ là bà N.T.H. (SN 1969, ở thôn Ngòi, xã Mão Điền) gây án mạng.

Vụ việc khiến ông N.T.G. (giáo viên trường Trung học Cơ sở Mão Điền) tử vong tại chỗ. Bà N.T.H. (giáo viên trường Tiểu học Mão Điền 2) bị thương nặng, đã được người dân đi cấp cứu.

Được biết, hai vợ chồng anh N.T.G và chị N.T.H sống hòa thuận với xóm làng, nhà trường, không có mâu thuẫn với ai. Hiện, các tổ chức, đoàn thể đang tập trung thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Lực lượng điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

Thông tin từ Zing News cho biết thêm, Công an xã Mão Điền, qua trích xuất camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện kẻ này đã truy sát vợ chồng ông G. rồi trộm cắp nhiều tài sản trước khi bỏ trốn.

Nghi phạm được xác định là nam giới, khoảng 30-50 tuổi, cao khoảng từ 1m65 đến 1m75, mặc quần áo thể thao màu đen có kẻ dọc phản quang tại đùi trái, chân đi tất màu đen, không đi giày dép.

Công an kêu gọi quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, khi có các thông tin liên quan đến vụ án, cần liên hệ ngay cho cơ quan chức năng.

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