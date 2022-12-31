Sau khi đi uống rượu về, Sáng đã gây gỗ đánh đập vợ bị thương nặng, bất tỉnh. Sợ bị tố giác, anh này đã quyết định dẫn vợ đến bệnh viện rồi tạo hiện trường giả nhằm đánh lừa hướng điều tra.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân vào ngày 31/12, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc khiến một người bị thương nặng, đồng thời bắt giữ đối tượng gây án. Điều đáng nói, đối tượng gây án chính là chồng của nạn nhân. Trước đó, hồi 9h ngày 28/12, Công an huyện Nghi Lộc nhận đơn trình báo của ông N.H.T. (SN 1954), trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên yêu cầu xác minh nguyên nhân việc con gái của ông là chị N.T.L. (SN 1993), trú tại xã Nghi Diên bị thương nặng, phải nằm viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê.

Đối tượng Hoàng Văn Sáng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Công Lý Theo nội dung đơn trình báo của ông T, ngày 27/12, ông nhận được tin báo của con rể là Hoàng Văn Sáng (SN1990), trú tại xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc về việc vợ của Sáng là chị L (con ruột của ông T) bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi vào viện thăm con gái, ông T. nghi ngờ các vết thương trên người chị L là do bị đánh đập chứ không phải do nai nạn giao thông. Xác định đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Công an huyện Nghi Lộc đã cử Tổ công tác tiến hành xác minh vụ việc.

Thông tin từ báo Công Lý cho biết thêm thông qua quá trình xác minh và làm việc với những người có liên quan, công an xác định Hoàng Văn Sáng là đối tượng gây thương tích trên người của chị L. nên đã triệu tập đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Sáng ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 12 giờ đấu tranh, Sáng đã thừa nhận hành vi đánh vợ gây thương tích. Sáng khai nhận, tối 26/12, Sáng đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với chị L. Quá bực tức, Sáng đã đánh đập khiến chị L. bất tỉnh. Sau đó, đối tượng gọi xe đưa chị L. đi cấp cứu, đồng thời gọi điện thông báo cho bố mẹ vợ chị L. bị tai nạn giao thông. Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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