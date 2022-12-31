Nghệ An: Gã chồng tệ bạc đánh vợ chấn thương sọ não rồi thông báo bị tai nạn giao thông

Xã hội 31/12/2022 16:02

Sau khi đi uống rượu về, Sáng đã gây gỗ đánh đập vợ bị thương nặng, bất tỉnh. Sợ bị tố giác, anh này đã quyết định dẫn vợ đến bệnh viện rồi tạo hiện trường giả nhằm đánh lừa hướng điều tra.

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân vào ngày 31/12, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc khiến một người bị thương nặng, đồng thời bắt giữ đối tượng gây án. Điều đáng nói, đối tượng gây án chính là chồng của nạn nhân. 

Trước đó, hồi 9h ngày 28/12, Công an huyện Nghi Lộc nhận đơn trình báo của ông N.H.T. (SN 1954), trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên yêu cầu xác minh nguyên nhân việc con gái của ông là chị N.T.L. (SN 1993), trú tại xã Nghi Diên bị thương nặng, phải nằm viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê.

Nghệ An: Gã chồng tệ bạc đánh vợ chấn thương sọ não rồi thông báo bị tai nạn giao thông - Ảnh 1
Đối tượng Hoàng Văn Sáng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Công Lý 

Theo nội dung đơn trình báo của ông T, ngày 27/12, ông nhận được tin báo của con rể là Hoàng Văn Sáng (SN1990), trú tại xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc về việc vợ của Sáng là chị L (con ruột của ông T) bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi vào viện thăm con gái, ông T. nghi ngờ các vết thương trên người chị L là do bị đánh đập chứ không phải do nai nạn giao thông.

Xác định đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Công an huyện Nghi Lộc đã cử Tổ công tác tiến hành xác minh vụ việc.

Thông tin từ báo Công Lý cho biết thêm thông qua quá trình xác minh và làm việc với những người có liên quan, công an xác định Hoàng Văn Sáng là đối tượng gây thương tích trên người của chị L. nên đã triệu tập đối tượng lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Sáng ngoan cố, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 12 giờ đấu tranh, Sáng đã thừa nhận hành vi đánh vợ gây thương tích.

Sáng khai nhận, tối 26/12, Sáng đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với chị L. Quá bực tức, Sáng đã đánh đập khiến chị L. bất tỉnh. Sau đó, đối tượng gọi xe đưa chị L. đi cấp cứu, đồng thời gọi điện thông báo cho bố mẹ vợ chị L. bị tai nạn giao thông.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong tại Huế: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng

Vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong tại Huế: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng

Liên quan đến vụ tai nạn khiến thai phụ cùng 2 con nhỏ tử vong ở Huế, mới đây công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông tin nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đánh vợ chồng đánh vợ chấn thương sọ não chồng hành hung vợ hành hung vợ Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 24 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 24 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 24 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?