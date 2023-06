Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân vào ngày 31/12, Công an huyện Nghi Lộc cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc khiến một người bị thương nặng, đồng thời bắt giữ đối tượng gây án. Điều đáng nói, đối tượng gây án chính là chồng của nạn nhân.

Trước đó, hồi 9h ngày 28/12, Công an huyện Nghi Lộc nhận đơn trình báo của ông N.H.T. (SN 1954), trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên yêu cầu xác minh nguyên nhân việc con gái của ông là chị N.T.L. (SN 1993), trú tại xã Nghi Diên bị thương nặng, phải nằm viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê.