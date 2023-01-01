Nỗ lực xuyên đêm giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35 m

Xã hội 01/01/2023 09:49

Hiện đã có gần 100 người đang nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi rơi vào trụ bêtông tại công trình cầu Rọc Sen.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào khoảng 11h30 ngày 31/12, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. 

Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bêtông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Thấy vậy, các bé đi cùng hô hoán. Mọi người đến cứu bé Nam nhưng bất thành. Lúc đầu mọi người nghe tiếng bé Nam kêu cứu nhưng sau đó không còn. 

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường triển khai nhiều phương án cứu nạn nhân, trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bêtông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Đồng thời, truyền ống oxy xuống hố; nước uống cũng được đưa xuống. 

Nỗ lực xuyên đêm giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35 m - Ảnh 1
Hiện trường nơi bé trai bị lọt hố - Ảnh: Báo VietNamNet

Anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Nam) cho biết, con trai thường chơi quanh xóm. Lúc nghe tin con rơi xuống bị nạn, anh hốt hoảng chạy lại hiện trường chỉ nghe tiếng con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, anh không nghe tiếng gì nữa. 

Lực lượng chức năng đã xuyên đêm nỗ lực cứu bé trai nhưng vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân. 

Thông tin từ báo VnExpress cho biết thêm, có mặt tại hiện trường cùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cho biết sau khi khoan sâu và mở miệng hố đủ rộng, cứu hộ dùng cẩu 50 tấn để nhổ trụ lên. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng vì lực kéo của cẩu phải gấp 10-20 lần lúc đóng trụ do gặp sức ép và ma sát lớn. "Chúng tôi huy động mọi phương tiện và lực lượng có thể, xác định làm xuyên đêm cứu cháu bé", ông Bảo nói.

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Gần 100 người có mặt tại hiện trường để giải cứu cháu bé - Ảnh: Báo VnExpress

Công trình cầu Rọc Sen thi công khoảng 6 tháng, đã hoàn thành đóng âm các cột bêtông xuống đất. Vài ngày trước đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây.

Hôm 20/12, bé gái 5 tuổi ở huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) trong lúc chơi cùng bạn tại công trường đã lọt xuống hố cọc ép bêtông sâu 15 m, được cảnh sát giải cứu bằng cách thả dây chuyên dụng kéo lên.

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