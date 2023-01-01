Hà Nội: Áp lực trong việc học tập, nam sinh 2006 định nhảy lầu tự tử đêm giao thừa

Xã hội 01/01/2023 09:19

Tối qua (31/12/2022) trong lúc mọi người vui vẻ đi đón năm mới Tết Dương lịch, trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã xuất hiện một trường hợp nam sinh 2006 định nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống vào ngày 1/1/2023, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã kịp thời giải cứu một nam sinh học lớp 9 có ý định tự tử trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 21h40 ngày 31/12/2022, khi đang ứng trực phục vụ người dân đi đón giao thừa Tết Dương lịch, Công an Quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo có người đứng tại vị trí nguy hiểm ngoài ban công trên tầng cao tại đơn nguyên E2 Chung cư Ecohome1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Ngay lập tức, Công an Quận đã huy động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an phường Đông Ngạc khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Hà Nội: Áp lực trong việc học tập, nam sinh 2006 định nhảy lầu tự tử đêm giao thừa - Ảnh 1
Cháu NPH đừng ngoài lan can định nhảy lầu tự tử - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống 

Thông tin từ báo VOV cho biết thêm, tại hiện trường Cháu NPH (sinh năm 2006) lúc này đang đứng tại ban công và có ý định nhảy xuống do mâu thuẫn và áp lực trong học tập với bố mẹ. Công an phường cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận và khuyên ngăn, thuyết phục cháu. Cùng thời điểm đó, phao cứu hộ cũng được thiết lập ở dưới sảnh chung cư đề phòng trường hợp nam sinh làm điều dại dột.

Công an Phường với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiếp cận và khuyên ngăn, thuyết phục cháu. Sau khoảng 15 phút, tâm lý cháu đã ổn định và tự giác xuống. Lực lượng chức năng đã bàn giao cháu an toàn cho gia đình.

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