Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương huy động chuyên gia, chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm tích cực hỗ trợ giải cứu bé trai 10 tuổi.

Theo thông tin từ báo Zing News, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo các cơ quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tại công trường dự án cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp). Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung cứu nạn kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng phải khẩn trương huy động chuyên gia và chỉ đạo lực lượng có kinh nghiệm ứng phó sự cố để hỗ trợ địa phương triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của Chủ tịch UBND Đồng Tháp. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ GTVT, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động xây dựng tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Để phòng ngừa sự cố, tai nạn trong tương lai, Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Xây dựng, GTVT, Chủ tịch UBND các tỉnh thành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công công trình, dự án, không để xảy ra sự cố, tai nạn tương tự. Làm việc xuyên đêm để giải cứu bé trai 10 tuổi - Ảnh: Báo Tiền Phong Thông tin từ báo Tiền Phong vào khoảng 11 giờ 30 giờ ngày 31/12, bé Thái Lý Hào N. (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé N. lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu được huy động đến, triển khai nhiều phương án giải cứu. Bên cạnh việc giải cứu bé trai, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên.

Vụ bé trai 10 tuổi ở Đồng Tháp rơi xuống trụ bê tông: Vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu sự sống của nạn nhân Tình hình bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp đang khiến nhiều người lo lắng, khi quá trình giải cứu cho đến nay nạn nhân vẫn chưa sử dụng nước được vận chuyển xuống.

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