Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Giám đốc một công ty trong ngành xây dựng lâu năm ở Cần Thơ cho rằng, đầu tiên phải xác định được vị trí của cháu bé trong ống trụ là điểm nào, ống trụ sâu hơn 30 mét nhưng chưa biết chắc cháu bé ở vị trí nào. Khi xác định được vị trí, mới đào đất xung quanh xuống dần, đào tới đâu sẽ cắt ống trụ tới đó, nhưng phải đảm bảo không để đất cát rơi vào ống trụ. Việc này đòi hỏi kỹ thuật, phương tiện…, ở địa phương khó thực hiện, một trong các đơn vị có thể thực hiện là bộ đội công binh.

Lãnh đạo một công ty từng thi công công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho rằng, phương pháp khả thi nhất là nhổ cọc. “Tuy nhiên, phải có cẩu lớn, và phải hai cẩu mới có thể nhổ thành công. Và điều kiện cần là điểm nối giữa của trụ phải đảm bảo độ chắc chắn mới chịu nổi lực nhổ lên. Và phải làm nhão kết cấu xung quanh cọc trụ bê tông mới có thể nhổ được”, vị này nói.