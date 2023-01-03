Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê trong sâu 35m ở Đồng Tháp: Rạng sáng ngày thứ 3 tai nạn nhưng vẫn chưa thể xác định vị trí nạn nhân?

Xã hội 03/01/2023 07:18

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, vẫn chưa có dấu hiệu sự sống từ nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Giám đốc một công ty trong ngành xây dựng lâu năm ở Cần Thơ cho rằng, đầu tiên phải xác định được vị trí của cháu bé trong ống trụ là điểm nào, ống trụ sâu hơn 30 mét nhưng chưa biết chắc cháu bé ở vị trí nào. Khi xác định được vị trí, mới đào đất xung quanh xuống dần, đào tới đâu sẽ cắt ống trụ tới đó, nhưng phải đảm bảo không để đất cát rơi vào ống trụ. Việc này đòi hỏi kỹ thuật, phương tiện…, ở địa phương khó thực hiện, một trong các đơn vị có thể thực hiện là bộ đội công binh.

Lãnh đạo một công ty từng thi công công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho rằng, phương pháp khả thi nhất là nhổ cọc. “Tuy nhiên, phải có cẩu lớn, và phải hai cẩu mới có thể nhổ thành công. Và điều kiện cần là điểm nối giữa của trụ phải đảm bảo độ chắc chắn mới chịu nổi lực nhổ lên. Và phải làm nhão kết cấu xung quanh cọc trụ bê tông mới có thể nhổ được”, vị này nói.

Vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê trong sâu 35m ở Đồng Tháp: Rạng sáng ngày thứ 3 tai nạn nhưng vẫn chưa thể xác định vị trí nạn nhân? - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo VTC News 

Theo vị này, các đơn vị khắc phục sự cố đang triển khai là hợp lý và khả thi nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định được vị trí của cháu bé đang ở đâu trong trụ bê tông. Việc này sử dụng camera làm được, tôi cũng hơi khó hiểu là tại sao không đem camera xuống để xác định vị trí cháu bé, chúng tôi từng thi công trụ sâu 50 mét và đã làm để thăm dò…”, vị này nói và cho rằng giải pháp đào đất xung quanh sẽ tốn thời gian và phương tiện hơn.

Trước đó như báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 11h30, ngày 31/12, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m).

Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách bé trai 10 tuổi 5m đất, cố gắng giải cứu nạn nhân trước sáng mai

Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách bé trai 10 tuổi 5m đất, cố gắng giải cứu nạn nhân trước sáng mai

Liên quan đến việc giải cứu bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp tiến hành giải cứu nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ bé trai lọt trụ bê tông sâu Vụ bé trai lọt trụ bê tông sâu 35m Đồng Tháp Vụ bé trai lọt trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp tin tức tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 53 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 1 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?