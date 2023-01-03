Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, vẫn chưa có dấu hiệu sự sống từ nạn nhân.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Giám đốc một công ty trong ngành xây dựng lâu năm ở Cần Thơ cho rằng, đầu tiên phải xác định được vị trí của cháu bé trong ống trụ là điểm nào, ống trụ sâu hơn 30 mét nhưng chưa biết chắc cháu bé ở vị trí nào. Khi xác định được vị trí, mới đào đất xung quanh xuống dần, đào tới đâu sẽ cắt ống trụ tới đó, nhưng phải đảm bảo không để đất cát rơi vào ống trụ. Việc này đòi hỏi kỹ thuật, phương tiện…, ở địa phương khó thực hiện, một trong các đơn vị có thể thực hiện là bộ đội công binh.
Lãnh đạo một công ty từng thi công công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho rằng, phương pháp khả thi nhất là nhổ cọc. “Tuy nhiên, phải có cẩu lớn, và phải hai cẩu mới có thể nhổ thành công. Và điều kiện cần là điểm nối giữa của trụ phải đảm bảo độ chắc chắn mới chịu nổi lực nhổ lên. Và phải làm nhão kết cấu xung quanh cọc trụ bê tông mới có thể nhổ được”, vị này nói.
Theo vị này, các đơn vị khắc phục sự cố đang triển khai là hợp lý và khả thi nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định được vị trí của cháu bé đang ở đâu trong trụ bê tông. Việc này sử dụng camera làm được, tôi cũng hơi khó hiểu là tại sao không đem camera xuống để xác định vị trí cháu bé, chúng tôi từng thi công trụ sâu 50 mét và đã làm để thăm dò…”, vị này nói và cho rằng giải pháp đào đất xung quanh sẽ tốn thời gian và phương tiện hơn.
Trước đó như báo VTC News đã đưa tin vào khoảng 11h30, ngày 31/12, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m).
Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.