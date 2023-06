Do đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; đồng thời quyết liệt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe, phòng ngừa chung.

Ảnh minh họa: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Lãnh đạo liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thống nhất quyết nghị, xác định vụ án Bùi Ngọc Khiêm (học sinh lớp 10) bị khởi tố về tội "Giết người", quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự là vụ án trọng điểm, do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị can đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, xảy ra tại khu vực trường học, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật xã hội trên địa bàn.