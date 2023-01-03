Vụ nam sinh lớp 10 đâm bạn học tử vong ở Thái Bình: Đưa vụ việc vào án trọng điểm

Xã hội 03/01/2023 11:24

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 10 đâm chết bạn học, mới đây 3 cơ quan gồm: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án của tỉnh Thái Bình vừa xác định vụ học sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn tử vong là án trọng điểm cần phải giải quyết nhanh chóng.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống cho biết trong cuộc họp có sự tham gia của các lãnh đạo liên ngành, cùng các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được phân công thụ lý, giải quyết vụ án.

Tại cuộc họp, lãnh đạo liên ngành thống nhất đánh giá thời gian qua tình hình tội phạm về xâm hại tính mạng, sức khỏe trên địa bàn tỉnh Thái Bình vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là các vụ án đối tượng phạm tội là người chưa thành niên, học sinh. 

Do đó, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; đồng thời quyết liệt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh và răn đe, phòng ngừa chung.

Vụ nam sinh lớp 10 đâm bạn học tử vong ở Thái Bình: Đưa vụ việc vào án trọng điểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Lãnh đạo liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thống nhất quyết nghị, xác định vụ án Bùi Ngọc Khiêm (học sinh lớp 10) bị khởi tố về tội "Giết người", quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự là vụ án trọng điểm, do vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị can đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, xảy ra tại khu vực trường học, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo liên ngành thống nhất phân công các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán có năng lực và kinh nghiệm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vụ án, đảm bảo việc giải quyết được tiến hành khẩn trương, thận trọng, khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong việc quản lý để kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước khắc phục và tăng cường công tác phòng ngừa.

Trước đó như báo Dân Việt đã đưa tin vụ dùng dao đâm bạn tử vong: Trưa 21/11/2022, tại khu vực bên ngoài Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy (Thái Bình), Q.A và nam sinh Bùi Ngọc Khiêm (học sinh lớp 10A1) xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, Khiêm đã dùng dao đâm Q.A khiến học sinh này bị thương. Q.A được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, khoảng 1 tuần sau Q.A tử vong.

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