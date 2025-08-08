Cố băng qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông biến dạng và vỡ tan thành nhiều mảnh

Đoạn clip ghi lại cho thấy, một đoàn tàu cao tốc va chạm với một xe tải nhỏ tại làng Wola Filipowska, Ba Lan. Vụ việc xảy ra khi tài xế xe tải cố gắng băng qua đường ray bất chấp đèn đỏ và bị mắc kẹt khi rào chắn hạ xuống. Khi tàu đến gần, đã va chạm với xe tải, khiến xe bị hư hỏng nặng và vỡ tan thành nhiều mảnh.
Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

