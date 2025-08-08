Xúc động khoảnh khắc tài xế và khách du lịch cứu bé trai bị cát sụp vùi lấp ở Côn Đảo

Theo thông tin báo Người Lao Động , ngày 8/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người hợp sức đào bới khẩn trương, giải cứu một bé trai bị cát vùi lấp khi vui chơi tại Côn Đảo, khiến nhiều người thót tim.

Khi em chui xuống hố, phần bờ cát bị yếu do mưa đã bất ngờ sụp xuống, vùi lấp nạn nhân ở độ sâu hơn 1 m. Phát hiện bạn bị mắc kẹt, nhóm trẻ hô hoán kêu người lớn ứng cứu.

Được biết, sự việc xảy ra tại khu phố 5, Đặc khu Côn Đảo. Cụ thể, chiều 6/8, tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, bé trai cùng 3 bạn chơi gần một hố cát có kích thước khoảng 2 m mỗi chiều, được người dân đào sẵn từ trước. Trong lúc nô đùa, các em dùng tay bới thêm cát rồi chui vào bên trong, dẫn tới sụp bờ.

Anh Lê Văn Tí Hon cùng hai du khách vội đào bới, giải cứu kịp thời bé trai bị cát vùi lấp ở đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Đang ngồi trong taxi chờ khách gần đó, anh Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, quê An Giang, lái taxi điện tại Côn Đảo) ban đầu nghĩ các em gặp rắn. Tuy nhiên, khi được một nữ du khách báo tin có cháu bé bị cát vùi, anh lập tức chạy tới.

Dưới hố lúc này, một thanh niên đang dùng tay và xẻng đào theo hướng dẫn của nhóm trẻ. Người phụ nữ cũng vô cùng sốt sắng gọi thêm người cứu bé; những đứa trẻ đi cùng chạy hốt hoảng gọi thêm người cứu và chỉ đúng vị trí bạn bị nạn.

Chia sẻ trên VNExpress, anh Hon lao xuống hố, cầm xẻng gắng hết sức đào tìm. "Phải làm nhanh nhất có thể, nếu không cháu bé sẽ bị ngạt", anh Hon nói. Khi đào sâu xuống, anh Hon quyết định bỏ xẻng, dùng tay bới từng lớp cát để tránh làm bé bị thương.

Sau hơn 2 phút nỗ lực, anh Hon và nam du khách kéo cháu bé lên khỏi hố trong tình trạng tỉnh táo. "Bị vùi trong tư thế ngồi gục đầu, cát không vào lỗ mũi nên cháu bé vẫn còn thở được ", anh Hon nói.

Anh Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, quê An Giang, lái taxi điện tại Côn Đảo). Ảnh: VNExpress.

Do mắc huyết áp cao, anh Hon khá lo lắng và có lúc tưởng chừng như kiệt sức, song tâm trí vẫn thôi thúc tiếp tục đào tìm. Khi cháu bé an toàn, tự đi về nhà, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm", anh nói, thêm rằng việc mình cứu người là tự nhiên, ai gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy.

Sau khi đoạn video về vụ cứu hộ được chia sẻ trên mạng xã hội, anh nhận nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp.

Ông Đỗ Văn Hiền, Trưởng khu phố 5, cho biết nhờ sự phối hợp nhanh chóng của mọi người, cháu bé được đưa lên an toàn, không bị ngạt. Hiện, sức khỏe bé trai bình thường.