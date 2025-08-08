Xúc động khoảnh khắc tài xế và khách du lịch cứu bé trai bị cát sụp vùi lấp ở Côn Đảo

Đời sống 08/08/2025 15:44

Nghe tiếng kêu cứu, tài xế taxi cùng hai du khách vội đào bới, giải cứu kịp thời bé trai bị cát vùi lấp ở đặc khu Côn Đảo.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 8/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhiều người hợp sức đào bới khẩn trương, giải cứu một bé trai bị cát vùi lấp khi vui chơi tại Côn Đảo, khiến nhiều người thót tim.

Được biết, sự việc xảy ra tại khu phố 5, Đặc khu Côn Đảo. Cụ thể, chiều 6/8, tại bãi đất trống trên đường Lương Thế Trân, bé trai cùng 3 bạn chơi gần một hố cát có kích thước khoảng 2 m mỗi chiều, được người dân đào sẵn từ trước. Trong lúc nô đùa, các em dùng tay bới thêm cát rồi chui vào bên trong, dẫn tới sụp bờ.

Khi em chui xuống hố, phần bờ cát bị yếu do mưa đã bất ngờ sụp xuống, vùi lấp nạn nhân ở độ sâu hơn 1 m. Phát hiện bạn bị mắc kẹt, nhóm trẻ hô hoán kêu người lớn ứng cứu.

Xúc động khoảnh khắc tài xế và khách du lịch cứu bé trai bị cát sụp vùi lấp ở Côn Đảo - Ảnh 1
Anh Lê Văn Tí Hon cùng hai du khách vội đào bới, giải cứu kịp thời bé trai bị cát vùi lấp ở đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Đang ngồi trong taxi chờ khách gần đó, anh Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, quê An Giang, lái taxi điện tại Côn Đảo) ban đầu nghĩ các em gặp rắn. Tuy nhiên, khi được một nữ du khách báo tin có cháu bé bị cát vùi, anh lập tức chạy tới.

Dưới hố lúc này, một thanh niên đang dùng tay và xẻng đào theo hướng dẫn của nhóm trẻ. Người phụ nữ cũng vô cùng sốt sắng gọi thêm người cứu bé; những đứa trẻ đi cùng chạy hốt hoảng gọi thêm người cứu và chỉ đúng vị trí bạn bị nạn.

Chia sẻ trên VNExpress, anh Hon lao xuống hố, cầm xẻng gắng hết sức đào tìm. "Phải làm nhanh nhất có thể, nếu không cháu bé sẽ bị ngạt", anh Hon nói. Khi đào sâu xuống, anh Hon quyết định bỏ xẻng, dùng tay bới từng lớp cát để tránh làm bé bị thương.

Sau hơn 2 phút nỗ lực, anh Hon và nam du khách kéo cháu bé lên khỏi hố trong tình trạng tỉnh táo. "Bị vùi trong tư thế ngồi gục đầu, cát không vào lỗ mũi nên cháu bé vẫn còn thở được ", anh Hon nói.

Xúc động khoảnh khắc tài xế và khách du lịch cứu bé trai bị cát sụp vùi lấp ở Côn Đảo - Ảnh 2
Anh Lê Văn Tí Hon (38 tuổi, quê An Giang, lái taxi điện tại Côn Đảo). Ảnh: VNExpress. 

Do mắc huyết áp cao, anh Hon khá lo lắng và có lúc tưởng chừng như kiệt sức, song tâm trí vẫn thôi thúc tiếp tục đào tìm. Khi cháu bé an toàn, tự đi về nhà, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm", anh nói, thêm rằng việc mình cứu người là tự nhiên, ai gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy.

Sau khi đoạn video về vụ cứu hộ được chia sẻ trên mạng xã hội, anh nhận nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp.

Ông Đỗ Văn Hiền, Trưởng khu phố 5, cho biết nhờ sự phối hợp nhanh chóng của mọi người, cháu bé được đưa lên an toàn, không bị ngạt. Hiện, sức khỏe bé trai bình thường.

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Hỗ trợ đưa người phụ nữ mang thai 7 tháng bị tai nạn giao thông đi cấp cứu

Ngày 7/8, Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) cho biết các cán bộ, chiến sĩ Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã vừa hỗ trợ một sản phụ bị tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   cứu bé trai bị cát đè tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Đúng 6h ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Vừa đi làm về, người phụ nữ ra chuồng gà phát hiện trăn khủng với chiếc bụng to đang đu trên sà ngang mái nhà khiến ai cũng sợ hãi

Vừa đi làm về, người phụ nữ ra chuồng gà phát hiện trăn khủng với chiếc bụng to đang đu trên sà ngang mái nhà khiến ai cũng sợ hãi

Video 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 9/8/2025, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Lưu Hiểu Khánh không trốn thuế sau khi điều tra

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Dự đoán tuần mới (từ 11 đến 17/8/2025), 3 con giáp ĐÀO TRÚNG hũ vàng, THẦN MAY MẮN cầm tay chỉ lối, làm gì cũng dư dả, sự nghiệp vô cùng xán lạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Dùng thuốc tránh thai liên tục 1 năm, cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Dùng thuốc tránh thai liên tục 1 năm, cô gái 20 tuổi bị đột quỵ

Sức khỏe 2 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi

Người phụ nữ ngưng tim, ngưng thở do tự uống thuốc phá thai trôi nổi

Sức khỏe 2 giờ 30 phút trước
Câu được cá hố khổng lồ 20kg, nhóm cần thủ có hành động bất ngờ khiến ai cũng kinh ngạc

Câu được cá hố khổng lồ 20kg, nhóm cần thủ có hành động bất ngờ khiến ai cũng kinh ngạc

Video 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Nghi án chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát trong phòng trọ ở TP.HCM

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/8/2025, chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng phát Tài Lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 8/8/2025, chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng phát Tài Lộc, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, giàu sang Phú Quý không ai bằng

Tử vi thứ Bảy 9/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 9/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, tiết lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Vụ nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn: Đưa chó nghiệp vụ, flycam tìm kiếm

Nóng: Thu hồi 2 loại kem dưỡng trắng da chống nắng bán tại 1 địa chỉ

Nóng: Thu hồi 2 loại kem dưỡng trắng da chống nắng bán tại 1 địa chỉ

Bé gái bị bỏ rơi ở Đà Lạt, nhói lòng bức tâm thư của người mẹ

Bé gái bị bỏ rơi ở Đà Lạt, nhói lòng bức tâm thư của người mẹ

Thông tin MỚI trong vụ chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát ở TP.HCM

Thông tin MỚI trong vụ chồng sát hại vợ và con gái rồi tự sát ở TP.HCM

Đồng Nai: Công an giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online' để tống tiền 300 triệu đồng

Đồng Nai: Công an giải cứu thành công thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online' để tống tiền 300 triệu đồng