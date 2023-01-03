Vụ xe KIA trôi trên sông Hồng: Nghi vấn cặp vợ chồng đẩy xe xuống sông để trốn nợ

Xã hội 03/01/2023 14:56

Sau một ngày phát hiện chiếc ôtô trôi dạt trên sông Hồng, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và biết được chủ nhân của chiếc xe hiện đang nợ nần khá nhiều.

Thông tin từ Zing News cho biết liên quan vụ ôtô Kia Cerato trôi trên sông Hồng, chiều 3/11, lãnh đạo UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ cho biết cơ quan chức năng chưa tìm thấy chủ chiếc xe.

Theo xác minh, chủ phương tiện quê ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Trước đó, anh này cùng vợ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Sau khi trở lại Việt Nam, họ sinh sống ở Vĩnh Phúc.

Vụ xe KIA trôi trên sông Hồng: Nghi vấn cặp vợ chồng đẩy xe xuống sông để trốn nợ - Ảnh 1
Chiếc xe đã được vớt lên - Ảnh: Báo Dân Trí

“Sau khi xảy ra sự việc, cảnh sát đã xác minh nhưng chưa tìm thấy chủ xe. Hai người con của họ cũng đã được gửi cho ông bà”, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch huyện Hạ Hòa, nói và cho biết kết quả xác minh bước đầu cho thấy chủ chiếc ôtô có nợ nần nhiều, không loại trừ khả năng họ bỏ lại ôtô để trốn nợ.

Thông tin từ báo Dân Trí cho biết thêm, cơ quan chức năng cũng xác định chiếc Kia Cerato trôi trên sông Hồng từ Yên Bái đến địa phận huyện Hạ Hòa.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin việc người dân phát hiện xe ô tô KIA Cerato Luxury biển kiểm soát 19A-354.97 trôi trên sông Hồng, phần cửa sổ trời đã được mở, nghi là vụ tai nạn. Hiện nay chưa rõ chiếc ô tô rơi xuống Hồng từ khu vực nào.

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