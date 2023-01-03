Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Vẫn chưa thể tiếp cận nạn nhân do gặp khó khăn về kết cấu đất chặt

Xã hội 03/01/2023 17:43

Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, lực lượng cứu hộ đang gặp khó do kết cấu đất chặt.

Theo thông tin từ báo VietNamNet vào chiều 3/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ 11h đến 16h30 cùng ngày, các đơn vị cứu hộ vẫn sử dụng phương pháp khoan guồng xoắn để mang đất đá bên trong ống vách ra ngoài. 

Theo đó, đến 14h30, đơn vị cứu hộ đã làm sạch lượng bùn đất sâu 23m trên 35m bên trong lòng ống.

“Công tác khoan guồng xoắn vẫn sẽ tiếp tục thực hiện đến độ sâu 27m, sau đó tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống trụ bê tông. Đơn vị cứu hộ vẫn tiếp tục khoan sâu đến cuối đầu cọc, khi không còn ma sát thì nhổ cọc lên”, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết. 

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Vẫn chưa thể tiếp cận nạn nhân do gặp khó khăn về kết cấu đất chặt - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu nạn nhân - Ảnh: Báo VietNamNet 

Vẫn theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt.

“Tuy nhiên đơn vị thi công vẫn giữ các nhóm, tổ thực hiện xuyên đêm rút ngắn thời gian để nhanh chóng cứu hộ cháu bé. Bên cạnh đó, đang nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan xoáy nước để hỗ trợ cho việc cứu hộ, cứu nạn được nhanh hơn”, tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm. 

Vụ bé trai 10 tuổi lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Vẫn chưa thể tiếp cận nạn nhân do gặp khó khăn về kết cấu đất chặt - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong 

Tỉnh Đồng Tháp cũng dự trù tình huống xảy ra mưa lớn trong đêm nay, sẽ sử dụng các biện pháp che chắn, đồng thời áp dụng thoát dẫn tự nhiên và sử dụng máy bơm. 

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.

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