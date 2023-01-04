Thông tin MỚI vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp: Tiếp tục thay đổi phương án cứu nạn vì đất chặt

Phương án ban đầu thực hiện là khoan guồng xoắn đến độ sâu 27 m, sau đó tiến hành tròng cáp vào 3 đoạn ống bê tông. Tuy nhiên, quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt.

Theo thông tin từ Zing News vào khuya 3/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp liên tục trao đổi với các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ cứu nạn bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi).

Ông Phong đề nghị tất cả lực lượng khẩn trương tiến hành chuẩn bị các thiết bị và phối hợp tốt để nhanh chóng triển khai phương án trên.

Từ thực tế đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong chỉ đạo áp dụng phương pháp khoan xoáy nước áp lực lớn tạo độ tơi đất, kết hợp khoan guồng xoắn đến khi cách đáy trụ bê tông khoảng 3-4 m, các lực lượng sẽ phối hợp với nhau để kéo ống cọc bê tông lên. Đồng thời, thực hiện cắt ống cọc bê tông khi được nhấc lên.

Tối cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9, cho biết đơn vị đang đưa thêm 2 máy cắt trụ bê tông công suất lớn từ TP Cần Thơ về hiện trường để thực hiện cắt ống cọc bê tông khi được nhấc lên. Việc cắt thử, tính toán thời gian và phương án an toàn cũng được lực lượng quân khu tiến hành ngay trong đêm.

Dự kiến sau khi cọc được kéo lên, đội công binh Quân khu 9 chia ra hai nhóm cùng làm, chuẩn bị cưa cắt chuyên dụng để rút ngắn thời gian cứu bé Hạo Nam.

Công trình cầu kênh Rọc Sen - nơi bé Hạo Nam rơi xuống - thuộc gói thầu số 14 thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty Cổ phần Công trình cầu phà TP Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T. Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải làm đơn vị giám sát. Công trình trong quá trình thi công, tại mố MA cầu kênh Rọc Sen đã đóng cọc đại trà 18/18 cọc D50 thì xảy ra sự cố.

Như báo Tiền Phong trước đó đã đưa tin vào khoảng 11 giờ 30 giờ ngày 31/12, bé Thái Lý Hào Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Lúc này, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu được huy động đến, triển khai nhiều phương án giải cứu.

Bên cạnh việc giải cứu bé trai, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên.