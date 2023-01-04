Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị lọt hố bê tông ở Đồng Tháp, dù không xảy ra phép màu nhưng lực lượng chức năng vẫn đang làm việc khẩn trương để sớm đưa thi thể em về với gia đình.

Theo thông tin từ báo Thể Thao và Văn Hóa vào tối 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết sau hơn 4 ngày tích cực cứu hộ em trai 10 tuổi rơi vào trụ bê tông tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, dù hiện tại công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục diễn ra gấp rút nhưng đã xác định bé trai đã tử vong. “Đến thời điểm hiện nay, qua cái hội chẩn gặp gỡ gia đình và các đơn vị chuyên môn thì xác định em bé đã tử vong. Do đó hiện nay phương án đưa em bé lên từ các cọc ống bị tai nạn đang thực hiện, em bé đã tử vong thì phải đưa lên bằng mọi cách sớm nhất để lo tang sự cho em bé.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo bé Nam đã tử vong - Ảnh: Báo Thể Thao và Văn Hóa Còn với việc thi công để đảm bảo điều kiện đưa cọc ống lên thì vẫn đang tiếp tục được thực hiện và đang trưng cầu ý kiến chuyên gia cũng như các đơn vị trong ngoài nước có kỹ thuật tốt nhất để thực hiện phương án này. Đây là tình huống rất nặng nề, khó khăn, các đơn vị cũng đã nỗ lực hết mình để sớm kết thúc cứu hộ, đưa cọc ống lên”, ông Bửu nói. Để xác định được bé tử vong, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết dựa vào sự phối hợp liên ngành, pháp y để đánh giá hiện trạng tại vị trí em bé bị tai nạn, rơi vào ống cọc có độ sâu, thời gian kéo dài, ở độ sâu thông khí, chấn thương cùng với quan sát hiện trường, kết hợp những yếu tố chuyên môn khác để tiên lượng xấu ở giai đoạn đầu, còn ở giai đoạn hiện nay cơ quan chuyên môn cũng đã xác định tử vong để đưa em bé lên mặt đất.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong Đối với trường hợp em bé, phía gia đình cũng đã cam kết để cơ quan chuyên môn làm pháp y đại thể. Riêng cách đưa bé lên, nếu trước vừa làm song song việc duy trì sự sống cho em bé và cứu hộ thì bây giờ thay đổi biện pháp, đưa em bé lên để lo hậu sự. Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, trưa 31/12, em Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu nạn.

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