Hơn 100 giờ giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông ở Đồng Tháp: Đã khoan đến độ sâu 34 mét

Xã hội 04/01/2023 16:41

Công việc cứu hộ, cứu nạn đối với bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) được tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng công binh Quân khu 9 triển khai xuyên đêm cho đến chiều ngày 4/1.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, liên quan đến vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m), đến 16h chiều 4/1, lực lượng cứu hộ tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác cứu nạn bé Thái Lý Hạo Nam đã triển khai phương pháp khoan guồng xoắn thực hiện ở độ sâu đáy cọc bê tông khoảng 34m. Phương pháp khoan xoáy nước đang tạm dừng thi công.

Do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực đã được huy động tối đa cho công tác cứu nạn. Dự kiến, sau khi hoàn thành công tác khoan làm mềm đất, sẽ tiến hành nhổ cọc bê tông.

Hơn 100 giờ giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông ở Đồng Tháp: Đã khoan đến độ sâu 34 mét - Ảnh 1
Đến 16 giờ chiều ngày 4/1, đã khoan đến độ sâu 34 mét - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, hiện nay, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục bơm oxy để duy trì không khí. Ông Bửu bày tôt hi vọng: "Ngay từ đầu, chúng tôi tiên lượng tình trạng của bé rất xấu vì rơi trong lòng ống chật hẹp, ở độ sâu trên 10m nên có thể xảy ra tình trạng đa chấn thương, không khí không bảo đảm. Nhưng chúng tôi vẫn hướng tới điều may mắn và duy trì không khí liên tục".

Về phương án cứu hộ tiếp theo, ông Bửu thông tin: Sau khi kéo được trụ bê tông lên, lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng trực sẽ cưa, cắt để đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất. Ngoài ra, nhằm rút ngắn thời gian, bảo đảm công tác cứu người liên tục, khẩn trương và đạt tốc độ tốt nhất, các lực lượng cứu hộ và đơn vị phối hợp cũng đã triển khai thực hiện diễn tập sơ bộ các biện pháp cưa, cắt ống cọc chuyên dụng.

Hơn 100 giờ giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông ở Đồng Tháp: Đã khoan đến độ sâu 34 mét - Ảnh 2
Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục áp dụng phương pháp khoan guồng xoắn để làm tan rã phần đất ngang đáy cọc - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 11h30, ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

Gần 100 giờ căng thẳng giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông ở Đồng Tháp: Tiếp tục bơm oxy, chờ đợi 'phép màu'

Gần 100 giờ căng thẳng giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông ở Đồng Tháp: Tiếp tục bơm oxy, chờ đợi 'phép màu'

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu vừa thông tin về diễn biến vụ cứu hộ bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông, khi đã 4 ngày trôi qua.

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