Gần 100 giờ căng thẳng giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bên tông ở Đồng Tháp: Tiếp tục bơm oxy, chờ đợi 'phép màu'

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu vừa thông tin về diễn biến vụ cứu hộ bé trai Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) rơi xuống ống trụ bê tông, khi đã 4 ngày trôi qua.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về điều dư luận đang quan tâm, là tình hình và vị trí bé trai 10 tuổi gặp nạn vào trưa ngày 4/1. Theo ông Bửu, lực lượng cứu hộ hiện vẫn tiếp tục bơm oxy để duy trì không khí. "Ngay từ đầu, chúng tôi tiên lượng tình trạng của bé rất xấu vì rơi trong lòng ống chật hẹp, ở độ sâu trên 10m nên có thể xảy ra tình trạng đa chấn thương, không khí không bảo đảm. Nhưng chúng tôi vẫn hướng tới điều may mắn và duy trì không khí liên tục", ông Bửu bày tỏ hy vọng.

Về phương án cứu hộ tiếp theo, sau khi kéo được trụ bê tông lên, lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng trực sẽ cưa, cắt để đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất. Ngoài ra, nhằm rút ngắn thời gian, bảo đảm công tác cứu người liên tục, khẩn trương và đạt tốc độ tốt nhất, các lực lượng cứu hộ và đơn vị phối hợp cũng đã triển khai thực hiện diễn tập sơ bộ các biện pháp cưa, cắt ống cọc chuyên dụng. Lực lượng cứu hộ kiểm tra kỹ thuật trước khi nhổ ống trụ bê tông - Ảnh: Vietnamnet Bên cạnh đó, theo thông tin từ Vietnamnet, ông Bửu cũng nói rõ, ngay từ đầu, các lực lượng tại hiện trường đã tiên lượng tình hình bé trai rất xấu, bởi rơi trong lòng ống chật hẹp, độ sâu trên 10m, có thể đa chấn thương, không khí không đảm bảo…

"Chưa xác định được vị trí bé gặp nạn. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn hướng đến điều may mắn, vẫn duy trì thông khí để em bé ở độ sâu này nếu tiếp cận được không khí cũng là điều kiện để duy trì khả năng sống”, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chia sẻ. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục áp dụng phương pháp khoan guồng xoắn để làm tan rã phần đất ngang đáy cọc - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ. Tuy nhiên các phương án giải cứu nạn nhân gặp nhiều trở ngại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác, nhất là trong bối cảnh phải chạy đua với thời gian để hi vọng cứu sống cháu bé.

Vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: 'Chưa thể xác định chắc chắn thời gian hoàn thành' Vào trưa ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, chưa thể hoàn thành việc nhổ trụ bê tông giải cứu bé trai do còn gặp nhiều khó khăn.

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