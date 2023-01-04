Vào trưa ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, chưa thể hoàn thành việc nhổ trụ bê tông giải cứu bé trai do còn gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, liên quan việc cứu hộ bé trai lọt xuống trụ bê tông tại công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi), vào trưa ngày 4/1, UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, việc nhổ trụ bê tông giải cứu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) chưa thể hoàn thành được do còn gặp nhiều khó khăn. Ông Bửu chia sẻ: “Chúng ta đã khoan sâu đến độ sâu 34-35m ngang với đầu cọc nhưng sẽ tiếp tục khoan thêm. Trong chiều nay, các lực lượng sẽ tiến hành rã đất trong lòng ống để làm giảm tối đa áp lực, qua đó sẵn sàng đưa từng đoạn ống bê-tông lên bằng cáp, cẩu chuyên dụng trước khi thực hiện cứu hộ trên mặt đất. Do đó, việc cứu hộ chấu bé vẫn chưa thể xác định chắc chắn thời gian hoàn thành”.

“Khi xuyên thấu đến độ sâu 35m, chúng tôi gặp tầng đất sét ở cuối với độ nén rất lớn và phức tạp. Trong điều kiện lòng ống chật hẹp, việc thao tác rất khó khăn. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến các chuyên gia liên tục nhưng vẫn phải chấp nhận, bảo đảm làm tới đâu an toàn tới đó nên chưa thể xác định chắc chắn thời gian hoàn thành”, đại diện tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh. Việc giải cứu bé Hạo Nam tính tới sáng 4/1 - Ảnh: VOV Theo thông tin từ báo Nhân Dân, ông Đoàn Tấn Bửu cho biết thêm, lực lượng cứu hộ hiện vẫn duy trì bơm oxy để duy trì không khí.

“Ngay từ đầu, chúng tôi tiên lượng tình trạng của bé rất xấu vì rơi trong lòng ống chật hẹp, ở độ sâu trên 10m nên có thể xảy ra tình trạng đa chấn thương, không khí không bảo đảm. Nhưng chúng tôi vẫn hướng tới điều may mắn và duy trì không khí liên tục”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp bày tỏ hy vọng. Về phương án cứu hộ tiếp theo, ông Bửu thông tin, sau khi kéo được trụ bê-tông lên, lực lượng tại chỗ sẵn sàng ứng trực sẽ cưa, cắt để đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất. Do địa chất phức tạp, công tác khoan gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: Báo Nhân Dân Từ đêm ngày 3/1 đến 11 giờ ngày 4/1, công tác cứu hộ vẫn đang được Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đồng Tháp thực hiện khẩn trương nhằm cứu nạn em bé lọt trong lòng ống bê tông. Do điều kiện địa chất phức tạp nên công tác cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên tất cả phương tiện, thiết bị, nhân lực đã được huy động tối đa cho công tác cứu nạn em bé. Cũng trong sáng nay, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ban quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các chuyên gia, công an, quân đội đã đến để hỗ trợ thêm cho công tác cứu nạn bé trai bị kẹt trong ống cọc bê tông.

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